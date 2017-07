En pleine expansion, Projektile inaugure ses nouveaux bureaux sur la 1ère Avenue

Agence spécialisée dans le développement des affaires, Projektile a inauguré ses bureaux flambant neufs sur la 1ère Avenue, mercredi dernier, à Saint-Georges, au cours d’un 5 à 7 animé témoignant de la vitalité de l’entreprise. Avec des investissements de 300 000$, la firme entend bien répondre pleinement aux différentes demandes des entrepreneurs de la région, tout en participant à la revitalisation du centre-ville.

« Projektile, c’est parti d’un projet le jour où je me suis cassé la jambe. L’idée m’est venue pendant mon arrêt de trois mois et je l’ai mise de l’avant », résume le stratège principal de l’agence, Dominic Drouin. Fondée en 2012, l’entreprise comprend aujourd’hui huit employés, dont six à temps plein. Anciennement située à Place Centre-ville, la firme a décidé l’année dernière de se relocaliser sur la 1ère Avenue, à côté de la librairie Sélect. « On savait qu’ici ça allait se développer. Je crois à la revitalisation du centre-ville », a expliqué M. Drouin. Achetée à l’automne dernier, la bâtisse a été rénovée après l’hiver pour permettre d’offrir aujourd’hui des bureaux modernes et lumineux, bénéficiant d’une vue imprenable sur la rivière Chaudière.

Une agence en pleine expansion qui offrira de nouveaux services à la rentrée

Ce ne sont pas ses quatre enfants, ni l’obtention récente de sa maîtrise, qui ont empêché Dominic Drouin de « faire des pieds et des mains » pour développer Projektile grâce à une équipe multidisciplinaire dynamique qu’il a tenu à remercier chaleureusement durant l’inauguration des nouveaux bureaux, ainsi que sa compagne Marie-Ève et ses parents, qui l’ont soutenu dans sa démarche. Bénéficiant d’environ cinquante clients tous les mois, l’agence a même prévu d’offrir de nouveaux types d’accompagnement aux entreprises de la région, à travers notamment un projet de formations en ligne, offertes à la grandeur du monde via internet à partir de la rentrée dans différents domaines.

Projektile compte aussi convertir le 2e étage du nouveau bâtiment en bureaux collectifs, pour que des personnes du monde des affaires puissent s’y retrouver pour des activités de réseautage et obtenir divers conseils, dans le domaine des assurances, du droit des affaires ou encore sur la gestion des réseaux sociaux. Cette seconde phase de développement devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année. En attendant, l’accompagnement stratégique aux entreprises restera le cheval de bataille de Projektile. « Nous ne sommes pas une entreprise manufacturière et notre lien avec la clientèle, notre confiance, on doit les bâtir et les mériter tous les jours », a conclu Dominic Drouin avant la découpe officielle du ruban rouge venant concrétiser tous ses efforts de développement.

Plus de détails sur le site internet de l'agence à l'adresse www.projektile.ca.