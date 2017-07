L'entreprise SM Transport de Saint-Benoît devient Couture Expressway

L'entreprise SM Transport de Saint-Benoît-Lâbre annonçait hier soir, par le biais d'un communiqué, qu'elle changeait de raison de sociale et deviendrait dorénavant Couture Expressway.

Maintenant sous l'emprise des cousins Couture, ceux-ci désiraient, tout comme leur prédécesseur, personnaliser l'entreprise à leur image. Ils ont donc décidé qu'ils allaient, en date du 21 juillet 2017, faire naître une nouvelle raison sociale, soit Couture Expressway.

« [...] Sachez que la même détermination, l'acharnement et le vouloir de satisfaire la précieuse clientèle acquise au fil des années et de continuer à faire la [renommée] de l'entreprise [et de sa] spécialité flatbed est toujours présente et le sera pour les 20 prochaines années, minimum ! », a adressé la direction de l'entreprise à sa clientèle dans son communiqué émis hier matin.

La compagnie a finalement tenu à mentionner, par le biais de sa page Facebook, que seule une refonte de l'identité visuelle a été effectuée et que ce changement de nom n’affecterait en rien les opérations. Tout le monde demeure donc à son poste au sein de l'entreprise.

À noter que la page Facebook de la compagnie beauceronne se nomme temporairement « Transport Couture Expressway », suite à une erreur technique. « [...] Vous deviez lire Couture Expressway au lieu de Transport Couture Expressway sur notre page Facebook. Comme Facebook ne nous permet pas de le corriger pour le moment, nous devons attendre jusqu’au 27 juillet pour apporter la modification. Nous nous excusons infiniment de cet imbroglio ».

Historique de l'entreprise

L'entreprise SM Transport a d'abord vu le jour grâce aux efforts de son fondateur Richard Veilleux en 1997. Celui-ci s'était d'ailleurs associé avec Sylvain Couture à l'automne 2008, un peu plus de 10 ans après le début de cette aventure.

SM Transport est ensuite passée aux mains des cousins Sylvain et Vincent Couture en mars dernier, après que le fondateur de la compagnie ait passé le flambeau de l'actionnariat à Vincent Couture. En avril 2017, l'entreprise a atteint ses 20 années d'activité auprès de sa clientèle.

Sylvain Couture est désormais le président de Couture Expressway et Vincent Couture, son vice-président.