Hydro-Québec demande à augmenter ses tarifs de 1,1 %

Hydro-Québec (HQ) a déposé une demande auprès de la Régie de l'énergie afin d'augmenter ses tarifs de 1,1 % pour ses clients résidentiels et de 0,8 % pour ses clients industriels de grandes puissances à partir du 1er avril 2018.

La société d'État évoque cinq raisons principales pour justifier sa demande d'augmentation, dont l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité (1,7 %), la hausse de coût du service de transport (0,9 %), l'évolution des coûts reliés à la maîtrise de la végétation, au développement de nouveaux marchés et à l'amélioration des services à la clientèle (0,3 %), la baisse des revenus additionnels provenant des ventes aux secteurs commercial, institutionnel et industriel (-0,5 %) et « les effets des températures plus douces des deux derniers hivers » (-1,3 %).

Selon les documents envoyés à la Régie, HQ estime que la hausse de 1,1 % se traduira par une augmentation de 0,47 $ par mois pour un logement de 68 m², de 1,48 $ pour une petite maison (111 m²), de 2,21 $ pour une maison de taille moyenne (158 m²) et de 2,95 $ pour une grande maison (207 m²) s'ils sont chauffés à l'électricité.