Des immeubles à logements haut de gamme verront le jour sur la 1re Avenue à St-Georges

Un projet de revitalisation du centre-ville de Saint-Georges, dirigé par Alex Lessard du groupe ALC Immobilier, a été amorcé en mai dernier sur la 1re Avenue. Au total, 15 immeubles à 6 logements chacun devraient voir le jour dans le secteur situé en face de Meubles Gérard Poirier d'ici 2 ans.

À voir également : Démolition d'une quinzaine de maisons sur la 1re Avenue à St-Georges.

EnBeauce.com s'est entretenu avec le promoteur de ce projet ce matin, pour en apprendre davantage sur ses plans de construction ainsi que sur sa vision du centre-ville de Saint-Georges à court, moyen et long terme.

Profil de l'entrepreneur

Alex Lessard, âgé de 30 ans, est natif de Saint-Georges. « J'aime ma ville plus que tout au monde et je veux y apporter ma contribution », nous a-t-il confié en entrevue plus tôt aujourd'hui.

Le projet a pris forme en mai dernier. Une première séquence de sept immeubles a été détruite durant ce mois et hier, soit le mardi 8 août, les huit autres bâtiments ont été rasés en aussi peu que huit heures. « Je ne prend pas à la légère le mot revitalisation », a publié le promoteur sur sa page Facebook hier après-midi. « Parlez-en en bien ou parlez-en en mal, vous ne pouvez pas être indifférents ! », pouvait-on également lire dans sa publication.

Revitalisation du centre-ville

En entrevue, Alex Lessard nous a mentionné vouloir densifier le centre-ville pour y amener plus de consommateurs. « À court terme, c'est le changement visuel que j'apporte qui va plaire aux gens d'ici et à ceux des villes voisines qui veulent venir s'y établir », a-t-il expliqué. « Je crois aussi qu'en marge de mon projet, la ville pourrait rendre la 1re Avenue piétonne pendant la période estivale, un peu comme sur la Grande Allée à Québec. Je suis certain que ça générerait des retombées économiques intéressantes pour tout le monde », a-t-il ajouté.

Le promoteur a aussi mentionné les travaux de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond, qui s'amorceront en juillet 2018 et se termineront en 2019, l'ont motivé dans la réalisation de son projet. « Avec la venue du quai Pinon et de la piste cycable, ainsi que la vue sur la rivière Chaudière, je suis persuadé que tous les locataires georgiens voudront s'établir dans ce secteur à l'avenir ».

Le promoteur souhaiterait enfin que les gens qui ont pignon sur rue sur la 1re Avenue emboîtent le pas à moyen et long terme, et améliorent à leur tour l'apparence de leurs commerces ou de leurs résidences, si nécessaire. « J'aimerais que ça crée une continuité avec mes appartements et que ça devienne un projet soutenu par les citoyens de notre ville en pleine expansion », de dire Alex Lessard à EnBeauce.com

Échéancier des travaux

Un total de 15 bâtiments ont été mis à terre durant les trois derniers mois dans le secteur des travaux. « Pour augmenter la densité du centre-ville de Saint-Georges, je vais construire un immeuble par terrain acheté, donc 15 immeubles en tout », de mentionner le promoteur Alex Lessard.

Celui-ci a d'ailleurs obtenu le permis de construction de la part de la Ville de Saint-Georges pour ses sept premiers immeubles à logement en mai, et pour les huit autres, au mois de juin. Précisons que l'ensemble des nouvelles constructions devraient s'étendre, si tout va comme prévu, de l'intersection de la promenade Chaudière jusqu'à la pente douce sur la 1re Avenue.

Le projet d'Alex Lessard, qui représente un investissement de 9 à 12 millions de dollars, devrait être complété d'ici 2019. « J'ai la meilleure équipe qui soit, dont Francis Lessard et Jean Latulippe, que je considère être les meilleurs menuisiers du Québec. Comme je suis quelqu'un qui se met souvent de la pression lui-même, je peux vous assurer que ça ne prendra pas deux ans », a-t-il expliqué.

Clientèle cible

Aux dires du promoteur, la clientèle visée par ces nouveaux immeubles à logement serait « une clientèle fiable, donc les travailleurs, les familles, ainsi que les retraités et semi-retraités ». Le groupe ALC Immobilier ne compte donc pas conclure d'ententes de location avec des personnes défavorisées dans ses nouveaux logements. « Je revitalise le centre-ville, donc cela s'applique dans tous les sens du terme, même en ce qui concerne les locataires », a indiqué le promoteur immobilier en charge du chantier. « Il y a d'autres logements offerts pour ce type de clientèle à Saint-Georges, mais les miens n'en font pas partie », a-t-il renchéri.

Alex Lessard a finalement tenu à s'excuser auprès des anciens propriétaires du terrain qui lui appartient aujourd'hui, ainsi que des familles qui ont habité dans les maisons détruites par son projet de revitalisation. « Émotionnellement, ce n'est pas la partie la plus évidente du projet », a précisé Alex Lessard. « Je tiens toutefois à rassurer la population : je n'ai démoli aucun bâtiment patrimonial », a-t-il conclu.

Rappelons qu'Alex Lessard, du groupe ALC Immobilier, a également été en charge du chantier qui s'est déroulé à la résidence de personnes âgées Hôtellerie de l'Ardoise dernièrement, située en face de l'église l'Assomption, dans l'Est de Saint-Georges.