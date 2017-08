Un peu plus de 282 000 $ pour des projets structurants dans la MRC Robert-Cliche

La MRC Robert-Cliche lance un appel de projets dans le cadre de son Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de 2017-2018, dont l'enveloppe totale est d'un peu plus de 282 000 $.

Les municipalités et les organismes à but non lucratif ont jusqu'au 15 septembre pour déposer leur projet au CLD Robert-Cliche. Ce Fonds a pour objectif de consolider et de développer le secteur des loisirs, de la culture et du tourisme, celui de l'accessibilité aux soins de santé, de la création et du maintien des services de proximité ainsi que celui de la qualité de l'environnement.

L'argent est réparti par municipalité en tenant compte de la richesse foncière et du nombre d'habitants. Chacune d'elles dispose d'un montant de base. Mentionnons également que des sommes qui n'ont pas été dépensées dans les années antérieures peuvent s'ajouter à celui de cette année pour certaines municipalités.

Voici la liste des municipalités admissibles et l'argent qui leur est accordé :

Beauceville : 9 505 $

Saint-Joseph-de-Beauce : 39 830 $

Saint-Joseph-des-Érables : 22 032 $

Saint-Alfred : 22 356 $

Saint-Odilon : 26 173 $

Saint-Victor : 25 367 $

Saint-Jules : 1 144 $

Saint-Frédéric : 4 100 $

Tring-Jonction : 25 591 $

Saint-Séverin : 604 $

Pour de plus amples renseignements concernant les critères d'admissibilité ou pour obtenir un formulaire, la MRC Robert-Cliche indique de communiquer avec la conseillère au développement économique et des communautés du CLD au 418-397-4354, poste 224 ou à se rendre le site Inter du CLD (www.cldrc.qc.ca).