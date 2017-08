La Chambre de commerce de Saint-Georges dresse un bilan positif de sa dernière année

Le président sortant de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), Christian Jacques, a dressé un bilan positif de la dernière année lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) qui a eu lieu hier soir au restaurant Le Bec fin.

Le bilan a permis de revenir sur l’activité consacrée au domaine de la construction, une nouveauté de la Chambre, qui a eu lieu le 2 février dernier. Trois conférences successives ont été présentées aux 76 participants, traitant de divers sujets reliés à ce domaine. « Cet après-midi riche en contenu a connu un grand succès », estime la CCSG.

Autre nouveauté en 2016-2017, l’Aile jeunesse a fait ses premiers pas en organisant un déjeuner-conférence, un speed dating ainsi qu’un panel sous le thème : La relève, on en parle. Selon les commentaires recueillis par la Chambre, tous trois ont été « grandement appréciés ».

De plus, ses événements de formation et ses conférences ont regroupé un peu plus de 800 personnes. Le Gala de l’entreprise beauceronne a accueilli 421 convives, environ 650 chercheurs d’emploi se sont rendus à la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins et la Classique de golf a réuni 159 personnes.

Elle a également poursuivi son implication dans le milieu socioéconomique en prenant part aux discussions de plusieurs projets de développement de Saint-Georges, en plus d’être représentée sur le Comité de la famille et des aînés, celui d’embellissement du centre-ville ainsi que le Comité Réno-Québec.

Au cours de l’AGA, une nouvelle présidente a été élue à la tête de la Chambre. Il s’agit de Véronique Paquet, d'Ubéo solutions web. Celle-ci s’est fixé plusieurs objectifs pour la prochaine année. « Nos prochaines actions seront conformes aux souhaits exprimés par nos membres dans le sondage réalisé dernièrement. Des activités innovantes axées sur le réseautage et favorisant l’achat local sont dès à présent intégrées à notre programmation annuelle. Nos membres et leurs entreprises seront aussi largement valorisés via des actions de développement économique et de relations d’affaires avec différents organismes beaucerons, tout en sensibilisant nos entrepreneurs de la Beauce à s’impliquer dans notre milieu et ainsi participer au développement de notre commerce local. », a-t-elle affirmé.

Voici le portrait complet du nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce de Saint-Georges.