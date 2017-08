Le Studio santé gym 24h lance sa propre boutique en ligne

Le Studio Santé Gym 24h (SSG) de Saint-Georges a lancé sa propre boutique en ligne au début du mois d’août, accessible au studiosantegym24h.laplaza.io.

« À terme, tout ce que nous vendons en magasin sera disponible en ligne, que ce soit nos produits XPN, nos abonnements et même nos services, comme ceux de kinésiologie, de massothérapie, de physiothérapie, de plans alimentaires », explique le propriétaire de l’établissement, monsieur Éric Gosselin.



Il ajoute que plusieurs promotions seront offertes exclusivement en ligne. « Nous ajouterons à l’occasion une quantité limitée d’abonnements à prix réduit, des deux pour un sur certains de nos services. Il y aura une rotation de nos produits et de nos rabais. Nous donnerons aussi des essais gratuits d’une semaine. Ce sera donc important de se rendre sur la boutique en ligne régulièrement », précise-t-il.



Pour ce qui est des suppléments alimentaires, celui-ci insiste qu’ils s’adressent autant aux personnes qui veulent se maintenir en santé qu’à celles qui veulent performer. « Oui, nous en avons pour ceux et celles qui veulent performer au gym, mais nous avons aussi des produits de santé générale pour monsieur, madame Tout-le-monde, comme des multivitamines, des probiotiques, des minéraux (calcium, magnésium, zinc, etc.) et de la vitamine D. Nous avons tout ce qui est possible de retrouver dans des magasins de santé naturelle. Et ils sont disponibles à prix très concurrentiel, puisque nous sommes l’un des distributeurs officiels des produits XPN. De plus, les clients profiteront de la livraison gratuite avec une commande de 75 $ et plus », assure le propriétaire du SSG.



En ouvrant sa salle d’entraînement 24 heures sur 24, M. Gosselin voulait permettre aux gens de s’entraîner au moment qu’ils le désiraient. C’est dans cette même optique que l’homme d’affaires se lance sur le marché en ligne. « Nos clients peuvent désormais magasiner les suppléments alimentaires dont nous disposons directement de leur maison. Chacun d’eux dispose d’une description en ce qui concerne les bienfaits qu’ils apportent à la santé ainsi que leur mode d’utilisation », affirme-t-il, spécifiant que plusieurs centaines de produits seront offerts en comptant les différentes saveurs des suppléments.



Lancée le 1er août, la boutique en ligne du Studio Santé Gym 24h est accessible à l’adresse studiosantegym24h.laplaza.io.



Le saviez-vous?



