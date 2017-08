Claude Poulin sera le conférencier invité au 32e Souper des jeunes gens d’affaires du CEB

Spécialisé dans les nouvelles technologies, à travers les entreprises iClic, Néomédia.com et LaPlaza.io, l’entrepreneur beauceron Claude Poulin tiendra la conférence du 32e Souper des jeunes gens d’affaires le 26 octobre prochain au Georgesville, pendant lequel seront dévoilés les portraits de nouveaux entrepreneurs de la MRC. Son nom a été révélé mardi matin au cours d’une conférence de presse organisée à l’École d’Entrepreneurship de Beauce, dont il est sorti doublement diplômé, en 2012 et 2017.

À lire également : Suivez notre entretien avec Claude Poulin, qui paraîtra mercredi sur EnBeauce.com

Rendez-vous récurrent du monde des affaires à l’automne, le Souper des jeunes gens d’affaires, organisé par le Conseil économique de Beauce (CEB), sera l’occasion de découvrir de nouveaux entrepreneurs de la MRC Beauce-Sartigan, à travers des capsules vidéo présentées en collaboration avec la Web Télé d’EnBeauce.com. Pour la 32e édition de cet évènement, qui sera l’occasion d’une activité de réseautage, appréciée chaque année par les gens du monde des affaires, le CEB a invité l’entrepreneur Claude Poulin à venir présenter la traditionnelle conférence du souper. Son expertise dans le domaine des nouvelles technologies et de leur impact sur l’entreprise traditionnelle sera le thème principal de la soirée.

Un souper très attendu par le monde des affaires

« C’est un honneur de voir année après année l’implication des gens d’affaires de la région qui acceptent de venir partager leur expérience en tant que conférencier. Ce souper atteint un taux de participation de plus de 400 personnes chaque année, ce qui démontre l’intérêt des gens d’affaires à cet évènement très attendu », a déclaré le président du CEB Rémi Fortin. Diplômé de la cohorte 1 de l’École d’Entrepreneurship de Beauce en 2012, puis de la cohorte techno 1 en 2017, Claude Poulin a développé au fil des années une solide expertise dans le domaine des nouvelles technologies dans la région. « Claude aime bien prendre un peu d'avance sur les tendances. Ça se reflète dans toutes les facettes de sa vie et dans ses entreprises également. On aura plaisir de l'accueillir le jeudi 26 octobre prochain et de l'entendre sur son parcours », a ajouté le président du comité organisateur du 32e Souper, Dominic Drouin.

Un parcours d'entrepreneur orienté vers les nouvelles technologies

Trois ans après avoir fondé, en 1999, l’entreprise Technologies Netpurchase, consacrée à la vente de matériel informatique, il a mis sur pied l’agence Web iClic puis a créé la plateforme EnBeauce.com en 2006, quotidien suivi aujourd’hui par près de 25 000 personnes sur Facebook. Acquéreur de 11 publications de Québécor et Transcontinental en 2014, il a donné un nouvel élan à sa vision à travers le groupe médiatique Néomédia.com, comprenant aujourd'hui 17 publications 100% Web à travers la province. Créateur du centre d'achats en ligne LaPlaza.io, il s'est fait remarquer en 2016 à l'émission « Dans l'oeil du Dragon » sur Radio-Canada, où il avait reçu une offre de Gilbert Rozon.

Informations pratiques sur la soirée

Activité de financement importante pour le CEB, le 32e Souper des jeunes gens d'affaires se tiendra le jeudi 26 octobre prochain à partir de 17h au Georgesville. Pour réserver leur place, les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire disponible sur le site du CEB à l'adresse www.cebeauce.com. Le coût est de 125$ plus taxes pour les membres et de 155$ plus taxes pour les non-membres. Pour les personnes de 30 ans et moins, il descend à 85$ plus taxes, dans le but d'encourager la relève.