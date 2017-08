Un nouvel événement pour combler les besoins de main-d’œuvre des entreprises de la région

Un premier Rallye de l'emploi Beauce-Etchemins aura lieu le 15 septembre prochain.

Au cours de cet événement organisé par Tandem international, qui célèbre ses 20 ans, les chercheurs d'emploi pourront visiter 20 entreprises des MRC Beauce-Sartigan, des Etchemins, de la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche afin de soumettre leur candidature. L'inscription peut se faire dès maintenant sur le site Internet de la Beauce embauche.

Treize compagnies ont déjà confirmé leur participation, dont Boa-Franc, Manac, Toitures Fecteau, Les Moulures modernes, JBV Conception et fabrication, Les portes Saint-Georges, Le spécialiste du bardeau de cèdre, Deflex composite, Ipex, Portes patio Novatech, Structures R.B.R., Texel matériaux techniques et WestRock. D'autres les entreprises qui sont à la recherche de main-d'oeuvre. Elles peuvent s'inscrire en communiquant avec Tandem au 418-397-8067, poste 6451 ou par courriel à l'adresse guylaine.jacques@tandem-int.qc.ca.

Le Rallye de l'emploi Beauce-Etchemins est une collaboration entre plusieurs partenaires. En plus de Tandem, il y a la Beauce embauche, le Cégep Beauce-Appalaches, les chambres de commerce et d'industrie de Saint-Joseph et de Nouvelle-Beauce, le Carrefour jeunesse emploi des Etchemins ainsi que le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins.