L'entreprise Texel souligne ses 50 ans

L’entreprise Texel de Saint-Elzéar a célébré ses 50 ans le 19 août dernier en organisant plusieurs activités pour ses employés et leur famille.

« Pour l’occasion, toute l’équipe de direction, de nombreux employés ainsi que leur famille étaient présents. Des jeux, des tournois amicaux et plusieurs autres activités de divertissement ont eu lieu pour souligner cet événement tout spécial », a mentionné le directeur général, Guy Bérubé.

Texel a débuté ses activités manufacturières le 25 mai 1967 par la fabrication de couvertures de lit. Dès 1969, l'entreprise a dirigé ses activités dans la fabrication de feutres, entre autres, pour l'industrie de la chaussure et a acquis rapidement de grandes parts de marché dans ce secteur. En 1975, Texel est devenu le premier fabricant canadien de membranes géotextiles. Elle a développé, au fil des ans, une très large gamme de produits géotextiles. Par la suite, l'entreprise a évolué vers de nouveaux créneaux, de plus en plus sophistiqués. Elle fabrique aujourd'hui, par exemple, des panneaux composites faits de matériaux non tissés thermoformables pour l'industrie automobile et de l’ameublement.

En juillet 2016, Texel a été acquise par la compagnie américaine Lydall. « Texel est un élément important dans notre stratégie de diversification dans le marché des non tissés aiguilletés », a souligné le président de la division non tissé de Lydall, Joe Abbruzzi.

Texel compte aujourd’hui sur plus de 325 employés pour contribuer au succès de l’entreprise. « Nous sommes très fiers de l’acquisition de Texel réalisée il y a un an. Il s’agissait de la première transaction de Lydall au Canada et nos attentes ont été accomplies par l’équipe de Texel », a déclaré le président et chef de la direction de Lydall, Dale Barnhart.