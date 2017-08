L'entrepreneur Jonathan Drouin encourage à se lancer en affaires

Originaire de Saint-Prosper, l’entrepreneur Jonathan Drouin a créé l’entreprise HaulFox, qui conçoit des logiciels pour des compagnies de transport de marchandises, encourage ceux qui le souhaitent à démarrer leur propre entreprise.

M. Drouin, qui vit maintenant à Dallas, au Texas, désire prouver avec sa compagnie que tout est possible. « Je veux inspirer les gens qui veulent se lancer en affaires à tenter leur chance. J’ai essayé à plusieurs reprises sans succès avant de réussir. Ça m’a littéralement pris dix ans à terminer mon Université, car j’arrêtais les cours pour me lancer en affaires avant de retourner sur les bancs d’école. Comme on dit en anglais : “You only need one right” », raconte-t-il.

C’est en travaillant dans l’industrie du transport afin de payer ses factures alors qu’il étudie à l’université que le Beauceron s’est rendu compte des besoins en technologie qu’avait ce domaine. « J’ai travaillé pendant cinq ans chez PepsiCo dans le département des transports. Je devais développer de nouvelles technologies. Ce n’est qu’après que j’ai pu partir à mon compte avec HaulFox », mentionne-t-il.

Celui-ci a donc créé un logiciel qui permet de distribuer automatiquement les charges aux camionneurs. « Quand une charge arrive dans notre système, c’est le logiciel qui l’attribue à un camionneur », ajoute-t-il. De plus, un partenariat signé avec l’entreprise FourKites en juin dernier permet désormais à HaulFox d’indiquer en temps réel où se trouvent les camions de livraison sur une carte virtuelle.

Le Prospérien souhaite poursuivre la croissance de son entreprise au cours des prochaines années. « Nous nous concentrons sur le transport en Amérique du Nord. Pour l’instant, nous avons notre bureau à Dallas et une équipe en Beauce, mais notre objectif est d’avoir de nouveaux bureaux à Chicago et en Beauce d’ici 2020 tout en ayant un chiffre d’affaires de 100 M$. Aussi, nous continuerons de développer des technologies avancées, car le transport est domaine où il y a encore beaucoup de place pour la technologie. C’est un marché gigantesque », estime-t-il.

Dallas, une ville en croissance

Établi à Dallas depuis plusieurs années, M. Drouin s’y plaît dans cette ville du Texas. « C’est une ville en croissance. C’est incroyable ce qui se passe au niveau de l’économie. Tout est en construction. Il y a beaucoup d’avancements. Plusieurs sièges sociaux, comme Toyota, qui ont déménagé de la Californie à Dallas. C’est sûr qu’il fait chaud, mais je pense que je vais prendre la chaleur au lieu de devoir pelleter la neige l’hiver », conclut-il en riant.