Marie-Ève Dumas nommée à la direction générale d'Ovascène

Marie-Ève Dumas a été nommée à la direction générale d’Ovascène le 18 août dernier. Elle succède à Patrick Campagna, qui avait occupé ce poste pendant plus de 4 ans.

À lire également :

Cette nomination survient suite au départ de l’ancien directeur en juin dernier, pour le Carnaval de Québec.

Sélectionnée parmi une quinzaine de candidatures, Madame Dumas amorcera ces nouvelles fonctions à compter du 28 août prochain. « Passionnée et dynamique, elle a su nous démontrer son leadership lors des différentes étapes du processus de sélection », a tenu à souligner le président du conseil d’administration d'Ovascène, Yves Chassé.



Marie-Ève Dumas a œuvré pendant une dizaine d'années au sein de la ville de Québec, entre autres comme responsable de la programmation des spectacles au parc Roland-Beaudin, une scène extérieure de 2 500 places. Elle a aussi collaboré avec plusieurs organismes culturels ainsi qu’organisé différents événements spéciaux. La nouvelle directrice générale détient également des diplômes universitaires en communication et en administration.



« C’est une fierté pour moi de me joindre à l’équipe d’Ovascène », a expliqué Madame Dumas suite à son embauche. « Établie depuis maintenant 2 ans à Sainte-Marie, je suis très heureuse de pouvoir contribuer au rayonnement de la vie culturelle de mon milieu », a-t-elle ajouté.



Rappelons que le diffuseur de spectacles Ovascène de Sainte-Marie, qui a été fondé en 1983, est maintenant composé d’une équipe de près de 70 personnes, employés et bénévoles.