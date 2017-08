Plus que quelques semaines de travaux avant l’ouverture de l’Espace Notre-Dame

Illustrant la croissance importante de la municipalité de Notre-Dame-Des-Pins, l’édifice multidisciplinaire de l’Espace Notre-Dame, situé en face du camping La Roche d’Or, à l’intersection de la route 173 et de la 30e Rue, et dont les travaux avaient débuté l’hiver dernier, devrait procéder à son inauguration officielle aux alentours de l’Action de Grâce. Quant aux commerces de détail abrités par le bâtiment, ils devraient ouvrir leurs portes à différents moments du mois de septembre.

Édifice multidisciplinaire abritant, entre autres, divers commerces de détail et services de santé, l’Espace Notre-Dame connaît présentement une phase de finalisation de travaux dans la plupart de ses locaux. Le retard s'explique moins par la grève du printemps dernier dans l'industrie de la construction que par la nécessité de s'adapter aux enjeux des différents locaux en fonction des besoins spécifiques des locataires. Alors que la découpe officielle du ruban, accompagnée de portes ouvertes, devrait avoir lieu dans les environs de l’Action de Grâce, les commerces présents devraient ouvrir à différentes dates au cours du mois de septembre. On compte parmi ces derniers :

Au rez-de-chaussée Une pharmacie équipée d’un service au volant Un marché gourmand baptisé « Un des 2 », commerce d’alimentation spécialisé notamment dans les plats à emporter Le bar laitier et la chocolaterie La Pralinière Animation Nanou, commerce spécialisé dans l’organisation de fêtes et la fourniture d’équipements variés pour un party réussi

À l’étage Une clinique médicale multidisciplinaire comprenant différents professionnels de la santé comme, entre autres, un point de service du Pavillon du Cœur, un neuropsychologue, un orthophoniste ou encore un travailleur social Les cours de Mme Marie-Ève, clinique scolaire spécialisée dans l’accompagnement scolaire pour les enfants de 3 à 14 ans Une clinique de physiothérapie Serge Duval Une clinique dentaire Une salle de réunion ouverte sur une terrasse



Les copropriétaires des lieux, Julien Marcoux et Antonio D’Amico, souhaitent préciser par ailleurs que près de 5 000 pieds carrés de locaux étaient toujours disponibles à la location. Le 15 juillet dernier, pas loin de 1 200 personnes s’étaient rendues à la fête de pré-ouverture organisée de 10h à 16h en présence des différents commerçants attendus à la rentrée. Plus que quelques semaines d’attente et les locaux pourront enfin ouvrir leurs portes pour laisser les visiteurs découvrir la grande luminosité du nouveau bâtiment, dont les nombreuses baies vitrées ne manqueront pas d’offrir un point de vue imprenable sur l’expansion importante de Notre-Dame-des-Pins.