Jeannot Boutin présente son nouveau partenaire au Marché 7-23 et assure sa relève

Au cours d’une rencontre avec les médias organisée dans la matinée du vendredi 25 août au Marché 7-23 de Saint-Georges, sur le boulevard Lacroix, le propriétaire des lieux depuis 32 ans, Jeannot Boutin, a révélé l’identité de son nouveau partenaire en affaires, Philippe Cloutier, avec qui de nombreux projets de développement sont déjà prévus pour maintenir le marché d’alimentation sur la voie de l’expansion.

Se connaissant déjà depuis plus de 10 ans, leur association sera effective dans quelques semaines, le temps que le jeune entrepreneur de 38 ans quitte son emploi à la Banque Royale du Canada, où il travaille depuis 5 ans dans le domaine du financement aux entreprises.

« C’est toujours bien de préparer sa relève à l’avance. Je suis fier d’assurer la continuité de l’entreprise dans le but d’en poursuivre le développement et je suis très heureux de l’avoir parmi nous », a déclaré Jeannot Boutin, propriétaire du Marché 7-23 depuis son ouverture en octobre 1985. « On a déjà beaucoup d’idées en tête, que nous avons hâte de vous faire découvrir, mais on va commencer par consolider la situation actuelle pour s’assurer des bases solides avant de se lancer dans ces nouveaux développements », a-t-il ajouté.

Entre les deux hommes, les rapports de confiance et d’amitié transparaissaient ce matin, laissant présager un partenariat fructueux pour l’avenir. « Je crois beaucoup au commerce et je suis très heureux de la confiance que Jeannot m’a accordée mais aussi de savoir qu’il reste, tant nous allons être complémentaires », s’est réjoui le nouveau partenaire Philippe Cloutier, bénéficiant d’une expertise dans le domaine de la vente, des finances et de l’administration.

Si Jeannot Boutin reste majoritaire à l’issue du partenariat, il ne cache pas son objectif d’assurer graduellement sa relève dans les années à venir pour que le Marché 7-23 demeure cette entreprise en expansion qu’elle a été depuis 32 ans. Anciennement baptisée « Accommodation 7-23 », rappelons en effet que l’ancien dépanneur avait réussi à devenir un véritable marché d’alimentation au fil des ans, dont l’avenir semble assuré par ce nouveau partenariat.