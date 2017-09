Ouvert ou fermé pour la fête du Travail en Beauce ?

Selon un communiqué émis par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) lors du vendredi 1er septembre dernier, voici les commerces qui seront ouverts et ceux qui seront fermés au public lors de la fête du Travail, le lundi 4 septembre prochain.

Le MESI rappelle que, conformément à la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et au Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux, la plupart des commerces de détail devront être fermés au public le jour de la fête du Travail.

Des exceptions

Le MESI informe que certains commerces de détail pourront ouvrir leurs portes au public sans restriction, soit :

les établissements d’alimentation de petite surface (moins de 375 m² de surface de vente), soit les petites épiceries, les dépanneurs, la plupart des fruiteries et les boucheries, ainsi que certaines succursales de la Société des alcools du Québec ;

les restaurants, les stations-services, les librairies, les antiquaires et les fleuristes ;

les commerces de détail situés dans un centre sportif, un centre culturel, un hôpital, un centre d’accueil ou une aérogare.

Les pharmacies pourront également ouvrir leurs portes au public toute la journée à la condition qu’au plus quatre personnes, à l’exclusion de celles affectées uniquement à l’officine du pharmacien, en assurent le fonctionnement.

Soulignons que la Loi et le Règlement ne s’appliquent pas aux commerces de services, ni aux bureaux, ni aux salles de spectacles, ni aux entreprises manufacturières.

En Beauce

À Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé le lundi 4 septembre. Il réouvrira ensuite ses portes lors 9 h 30 à 17 h 30.

Autobus Breton : L'horaire du dimanche 3 septembre et du lundi 4 septembre a été changé en raison de la fête du Travail. Les départs de dimanche, de Saint-Georges vers Québec, se feront dorénavant à 8 h 40 et à 14 h 30 seulement. Il n’y aura pas de départ à 19 h 35, comme à l'habitude. En ce qui concerne le lundi le 4 septembre, ce sera l'horaire du dimanche avec des départs pour Québec à 8 h 40, 14 h 30 et 19 h 35.

Le Cinéma Centre-Ville sera ouvert le lundi 4 septembre.

À Sainte-Marie

Les Galeries de la Chaudière seront fermées le lundi 4 septembre, à l'exception du restaurant Mikes et du SuperClub Vidéotron, qui eux seront ouverts. Celles-ci réouvriront leurs portes lors du mardi 5 septembre, suivant les heures d'opération régulières, de 9 h 30 à 17 h 30.

Le Cinéma Lumière sera ouvert le lundi 4 septembre.

Une infraction pénale

Le MESI rappelle que le commerçant qui admet le public dans son établissement ou qui annonce que le public peut y être admis commet une infraction pénale et est passible d’une amende minimale de 1 500 $. De même, le responsable d’un centre commercial qui consent à ce que l’un de ses locataires enfreigne la Loi et le Règlement commet, lui aussi, une infraction pénale et est passible de la même amende.

Pour obtenir plus de détails, il est possible de consulter le site Web d'Économie, Science et Innovation Québec.