Première pelletée de terre pour la nouvelle usine de Safari Condo à Saint-Frédéric

Occupant près de 75% du parc industriel de Saint-Frédéric, Safari Condo, entreprise manufacturière de véhicules de plein air fondée en 1998, a effectué, dans la matinée du mardi 5 septembre, la première pelletée de terre officielle signalant le début de la construction de sa 4e usine. Dotée de 23 000 pieds carrés, elle nécessitera des investissements de 3 M$.

« Jusqu'à présent nous avions acheté des bâtisses déjà construites pour installer nos usines mais là c'est la première fois qu'on a pu élaborer un projet à notre goût à 100% », a expliqué le cofondateur de l'entreprise Stéphane Nadeau, qui n'a pas manqué de remercier chaleureusement la Municipalité de Saint-Frédéric pour leur accompagnement constant depuis le début de l'aventure il y a onze ans. « On a vraiment été accueillis à bras ouverts à Saint-Frédéric, où nous sommes fier de pouvoir développer cette nouvelle usine dans le parc industriel », a-t-il ajouté dans les bureaux de la Municipalité, où s'est tenue la rencontre avec les médias. « Le sentiment d'appartenance de l'entreprise à sa Beauce natale est toujours fort chez Safari Condo, à l'aube de ses 20 ans. L'entreprise souhaite que le projet de la nouvelle usine contribue à faire rayonner davantage l'entreprenariat et la qualité du travail des Beaucerons ».

Près de 60 emplois créés avec cet agrandissement

Construite sur une surface de 23 000 pieds carrés, la nouvelle usine permettra d'augmenter la production de la roulotte Alto et aussi d'abriter les bureaux du siège social. Près de 60 emplois seront créés à l'issue du chantier, qui aura nécessité des investissements de 3 M$. Entreprise manufacturière de véhicules de plein air compacts, Safari Condo s'est notamment démarquée par le brevetage, en 2007, de son système de toit rétractable et le début de la fabrication d'une gamme de roulottes écoénergétiques et écologiques, l'Alto, dont la production a connu une augmentation soutenue depuis trois ans, exportant ses produits jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.