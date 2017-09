Le regroupement des Caisses Desjardins de la Nouvelle-Beauce et du Nord de la Beauce approuvé par les membres

Les membres des Caisses Desjardins de la Nouvelle-Beauce et du Nord de la Beauce ont voté en faveur du regroupement de ces deux Caisses lors d'une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le 5 septembre.

« Ce regroupement favorisera la création d'une institution encore plus forte et lui permettra de s'imposer comme un leader financier incontournable dans son milieu. La nouvelle Caisse bénéficiera également d'une grande agilité pour accompagner les membres à chacune des étapes de leur vie financière, grâce à l'union des forces, des talents et des compétences de ses spécialistes », affirme Desjardins, par voie de communiqué.

Le taux de personnes en faveur de la fusion a atteint 100 % du côté de la Nouvelle-Beauce et 98 % pour le Nord de la Beauce. Cette nouvelle entité conservera le nom de Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce. Toutefois, l'entente devra être entérinée par l'Autorité des marchés financiers, ce qui devrait être fait d'ici le 1er janvier 2018. Le directeur général de la Caisse de la Nouvelle-Beauce, Daniel Ruel assurera la direction générale de l'organisation, tandis que celui de la Caisse du Nord de la Beauce, Yves Lessard, prendra sa retraite après 38 ans au sein du Mouvement Desjardins.

Desjardins assure que la décision entraînera peu de changements pour les membres. « Au besoin, des renseignements supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront communiqués dans les prochains mois », ajoute la Caisse.