Jeudi dernier, des propriétaires beaucerons de condos dans le comté de Broward, dont le siège est Fort-Lauderdale, en Floride, ont été touchés à leur tour par un mandat d'évacuation des régions côtières du sud de la péninsule. L'ouragan Irma, rétrogradé vendredi matin en catégorie 4, devrait toucher l'état américain durant la fin de semaine.

« Soyez avisé que l’ouragan Irma devrait toucher notre région dans les prochaines 96 heures. À 11h, aujourd’hui, le comté de Broward a officiellement ordonné un mandat d’évacuation pour tous les résidents vivant sur la côte est, à l’est de la route US 1 », précisait l’avis reçu par les résidents le 7 septembre. À noter qu’à certains endroits, comme au niveau d’Hollywood Beach, la distance entre la côte et l’US 1 est à peu près équivalente à la largeur de la ville de Saint-Georges. En tout, près d’un million de personnes ont ainsi été évacuées en Floride, où l’état d’urgence avait été déclaré en début de semaine pour se préparer à l’arrivée de l’ouragan. L’archipel des Florida Keys, au sud de la péninsule américaine, a été évacué lui-aussi. Face à l’intensité de l'évènement, le gouverneur de l’état américain, Rick Scott, n’y est pas allé par quatre chemins : « Si vous vivez dans l’une des zones d’évacuation et que vous êtes encore chez vous : PARTEZ ! ».

Remplir la baignoire d’eau et autres recommandations sur place

Parmi les recommandations données aux résidents, il leur a été demandé par exemple de ranger tous les meubles présents sur leur balcon et leur terrasse, de se tenir au courant des dernières mises à jour dans les bulletins d’informations, d'effectuer des réserves d’eau, de glace et de nourriture, de s’équiper d’un générateur, de barricader les portes et les fenêtres et aussi de remplir à l’avance sa baignoire d’eau au cas où l’accès à l’eau serait coupé. Plusieurs numéros d’urgence ont été transmis par ailleurs aux résidents concernés, dont font partie de nombreux Beaucerons, tant la région est prisée par les Québécois. Ces derniers sur place sont notamment informés par Le Courrier de Floride, journal des francophones de Floride, suivi par près de 20 000 personnes sur Facebook.

L'ouragan le plus puissant jamais enregistré

Rappelons que l'ouragan Irma est le premier système tropical de catégorie 5 à frapper les Petites Antilles. Il est considéré, selon Météo France, comme le cyclone de cette intensité le plus long jamais enregistré dans le monde, ayant généré des vents de plus de 297 km/h pendant 33h. L'ancien record était détenu par le typhon Haiyan, ayant frappé le Pacifique en 2013. Dans le cas de l'ouragan Irma, c'est la première fois qu'une tempête tropicale a été classée en ouragan de catégorie 5 (la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson) avant de frapper les Petites Antilles, où les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été frappées de plein fouet.

Rétrogradé en ouragan de catégorie 4 mais toujours « extrêmement dangereux »

Ayant baissé d'intensité au moment où il s'apprête à longer la côte nord de Cuba, l'ouragan Irma, rétrogradé en ouragan de catégorie 4 vendredi matin (équivalente à celle de l'ouragan Harvey ayant précédemment dévasté le Texas), est toujours considéré comme « extrêmement dangereux » par le Centre national des ouragans des États-Unis (National Hurricane Center). S'accompagnant de vents soutenus de 250 km/h, le phénomène se dirige vers la Floride, qu'il devrait atteindre dans la soirée de samedi. À 700 km à l'est des Petites Antilles, dans l'océan Atlantique, l'ouragan Jose a été renforcé entre temps en catégorie 4, avec des vents de 240 km/h. Les météorologues s'accordent à expliquer le phénomène notamment par la montée de la température des océans, qui aura pour conséquence l'augmentation du nombre d'ouragans de cette catégorie dans les années à venir.

Pour suivre en direct l'avancée de l'ouragan, vous pouvez cliquer ici.