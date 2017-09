Une première édition pour le Forum techno-web affaires à Sainte-Marie

Voir la galerie de photos

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), en collaboration avec Développement PME, a lancé la programmation de la première édition de son Forum techno-web affaires hier matin, le lundi 11 septembre. L'identité du conférencier de clôture de l'événement a également été dévoilée lors de le conférence de presse tenue devant les médias de la région.

Cet événement, dont l'organisation a débuté il y a environ un an et demi, se tiendra lors du mercredi 4 octobre prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie. Les organisateurs espèrent y voir au moins 150 personnes, voire 200. Notons que déjà une centaine de personnes se sont inscrites à cet événement, dont l'invitation est destinée aux entrepreneurs provenant de partout en province.

Il est d'ailleurs possible d'en apprendre davantage sur le Forum techno-web affaires en visionnant la vidéo ci-dessus, dans laquelle François Lehouillier, président de la CCINB, ainsi que Nancy Labbé, directrice générale de la CCINB, partagent diverses informatons quant au déroulement du Forum lors d'une entrevue qu'ils ont accordée hier à EnBeauce.com.

L'importance du Web en affaires

Selon François Lehouillier, président de la CCINB : « Près du quart des adultes québécois affirment avoir consulté des réseaux sociaux tels que Facebook ou Pinterest préalablement à l’achat d’un produit ou d’un service au cours de la dernière année. Seulement 49,6 % des entreprises québécoises possèdent leur propre site web et à peine 18 % font du commerce électronique (cefrio.qc.ca). Il est grand temps d’agir et de prendre des mesures pour suivre les tendances. »

Programmation

La programmation inclut 17 conférences, une zone spéciale pour expérimenter les technos et les prochaines tendances, et ce, en poursuivant l’objectif commun de sensibiliser les entreprises et commerçants de la région à l’importance et à l’urgence de prendre le virage web.

En consultant la programmation complète, vous remarquerez que tous les conférenciers sont des entrepreneurs de la région, ce qui répond à l’un des buts poursuivis par cette activité, soit de faire la promotion de l’achat local.

Les gens intéressés peuvent s’inscrire en ligne sur le site web de la CCINB au www.ccinb.ca, onglet Activités 2017 ou par téléphone au 418-387-2006.

Conférencier de clôture

C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers de recevoir monsieur Jacquelin Labrecque, ing. jr et directeur R&D chez Conception Ro-Main, à titre de conférencier de clôture lors du forum. Titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill, M. Labrecque est reconnu dans l’industrie agricole internationale comme un chercheur visionnaire, un développeur talentueux et un homme d’affaires audacieux. Il a été invité à partager les résultats de ses recherches et sa vision de l’agriculture de précision dans plusieurs événements internationaux d’envergure. Sa conférence « Démocratiser l’intelligence artificielle (IA) » permettra de démystifier l’IA en apportant quelques mises en garde et il partagera également sa vision de l’industrie 4.0 utilisant l’IA.

Partenaires de l'événement

Cette activité est rendue possible grâce aux membres du comité organisateur, soit Mathieu Gravel de Solutions Informatique GA, François Lehouillier de chez Ecce Terra, Sylvain Gagné de Desjardins, Katherine Jacques de l’Agence Team, André Langevin d’Élecal et Claude Grondin du Groupe Château Bellevue. Le comité tient à remercier les partenaires impliqués qui sont Imago Communication, Blanchette Vachon, Cloud Lion, Développement PME et l’Agence Team et Emploi Québec.

Rappelons que la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, fondée en 1930, est un regroupement d'entrepreneurs de plus de 400 membres exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie. Elle constitue un bassin de contacts, d'échanges et de réseautage.