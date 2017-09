Une nouvelle directrice générale à la Chambre de commerce de St-Georges

Le Conseil d’administration de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) annonce aujourd'hui la nomination d'Annie Gilbert au poste de directrice générale. Celle-ci succède à Nathalie Roy, qui occupait ce poste depuis le 3 août 2015.

Jusqu’à tout récemment, Annie Gilbert travaillait dans le monde des médias et du web, en tant que travailleuse autonome. Elle a donc été en mesure de bien cerner les besoins des entreprises de la région et en a fait valoir les qualités et l’engagement des entrepreneurs.

Ses expériences professionnelles précédentes lui ont permis de parfaire ses acquis en gestion des ressources humaines ainsi qu'en développement des affaires et d’élargir son réseau de contacts.

Ses compétences techniques, son ouverture d'esprit ainsi que ses qualités personnelles sont autant d'éléments qui lui permettront d'assurer la responsabilité des obligations de la Chambre de commerce.



Rôle au sein de la Chambre de commerce

À titre de directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Madame Gilbert sera responsable de planifier, d’évaluer et de coordonner, en collaboration avec le conseil d’administration, l’ensemble des activités et des ressources de l’organisation.



Elle a été choisie à la suite d'un processus de sélection mené par un comité de sélection mandaté par le Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Saint-Georges.



« Le Conseil d’administration et moi-même sommes convaincus que l’expérience et le leadership de Madame Gilbert et la volonté de consolider la mission de la CCSG lui permettront de mener de main de maître le mandat qui lui est confié afin de poursuivre la mission de la Chambre de commerce de Saint-Georges », a déclaré la présidente du Conseil d’administration, Véronique Paquet.



Rappelons que la Chambre de commerce de Saint-Georges est un réseau de gens d’affaires qui favorise entre autres le développement économique dans la région de Saint-Georges et des environs.