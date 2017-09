Retour du Rendez-vous de l'entrepreneuriat Bellechasse-Etchemins pour une 4e édition

La programmation de la 4e édition du Rendez-vous de l’entrepreneuriat Bellechasse-Etchemins a été lancée lors du 6 septembre dernier. L'événement, initié par la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Bellechasse-Etchemins, se tiendra au Mont-Orignal, à Lac-Etchemin, lors du mercredi 18 octobre prochain.

C’est sous la coprésidence d’honneur d'Isabelle Lacasse (Clinique de physiothérapie de Saint-Anselme) et de Francis Bélanger (Spécialiste du bardeau de cèdre de Saint-Prosper) que se tiendra cette édition 2017.

L’événement proposera plusieurs activités, telles qu'un témoignage des coprésidents d’honneur, un panel de discussion, des ateliers sur différents thèmes touchant l’entrepreneuriat, ainsi qu’une conférence de Nicolas Duvernois, président de Pur Vodka.



La clientèle visée par cette activité est assez large et peut autant toucher les propriétaires d’entreprises manufacturières, d’entreprises de commerces et de services et d’entreprises agricoles que les travailleurs autonomes. Les futurs entrepreneurs, ceux qui songent à démarrer leur entreprise ou encore à réaliser une relève, sont également conviés à cet événement.



Pour la coprésidente d’honneur, Isabelle Lacasse, c'est l'opportunité de pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui l’a incité à s’impliquer dans le projet. « Je tiens à échanger avec les entrepreneurs en action sur les enjeux auxquels ils font face et avec les entrepreneurs en devenir pour leur faire constater que foncer et persévérer apporte le succès », a-t-elle affirmé.



Le coprésident d’honneur, Francis Bélanger, tient à souligner que les entreprises de la région et du Québec font face à plusieurs défis. « Ce sera un plaisir d’échanger avec vous sur ma vision et de réfléchir ensemble sur comment vous et votre entreprise pouvez tirer votre épingle du jeu », a-t-il expliqué.



Rappelons que la SADC Bellechasse-Etchemins, initiatrice du projet, a pour mission de promouvoir le développement socio-économique de la collectivité de la Bellechasse et des Etchemins en initiant des projets ou en soutenant les partenaires du milieu.