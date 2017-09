Cheminée et Chauffage SG séduit une nouvelle clientèle avec sa boutique en ligne

Installée depuis un peu plus d’un an sur le boulevard Dionne à Saint-Georges, l’entreprise Cheminée et Chauffage SG a ouvert une boutique en ligne au début de l’été à l’adresse chauffagesg.com.

Le succès de cette entreprise beauceronne spécialisée dans les systèmes de chauffage repose sur une équipe de ferblantiers compétents et à l’écoute de sa clientèle. Dans cette optique, le lancement d’une boutique en ligne est une suite logique à leur mission. « Être présent sur le Web nous donne une nouvelle visibilité auprès des consommateurs », explique Anne Bisson, copropriétaire chez Cheminée et Chauffage SG.

Les internautes qui visitent chauffagesg.com peuvent commander en ligne tous les accessoires et outils nécessaires au bon fonctionnement de leurs appareils de chauffage.

Il est également possible de consulter le catalogue des appareils de chauffage et climatisation offerts chez Cheminée et Chauffage SG. Certains produits affichés sur le site Web sont exposés dans la salle de montre située au 2515 sur le Boulevard Dionne

Fort de 10 ans d’expérience dans le domaine, le propriétaire Serge Gagné souhaite en priorité informer les clients afin que ceux-ci puissent faire de bons choix et éviter les arnaques. C'est pourquoi il proposera régulièrement des articles avec des conseils et astuces accessibles à tous.

Chauffagesg.com fait partie du centre d’achats en ligne LaPlaza.io. Les propriétaires ont choisi de rejoindre cette plateforme de vente en ligne pour sa proximité. « Il est difficile de se lancer dans le commerce électronique sans bénéficier d’un accompagnement par des spécialistes. Nous avons fait appel aux services de LaPlaza.io, car c’est une entreprise d’ici qui est très présente pour ses commerçants », affirme Mme Bisson.

Le saviez-vous?

LaPlaza.io, développée par l’équipe d’iClic, est née du besoin des commerçants de se positionner dans le commerce en ligne, sans se ruiner. LaPlaza.io c’est la force d’un groupe qui offre une grande sélection de produits au même endroit, ce qui attire NATURELLEMENT les consommateurs. L’endroit privilégié pour l’internaute qui veut magasiner 24/7 tout en achetant localement.

