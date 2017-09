Un salon de l'emploi inédit sur le transport routier se tiendra à St-Georges

Le samedi 23 septembre prochain, de 9h à 16h, le centre des congrès Le Georgesville, à Saint-Georges, accueillera la première édition d'un salon de l'emploi dédié au transport routier. Développé à l'origine par Transport Couture, de Saint-Éphrem-de-Beauce, le projet devrait réunir près de 7 compagnies de transport oeuvrant dans le domaine du camionnage ainsi que divers intervenants chargés de sensibiliser la population au métier de camionneur et tenter de trouver des remèdes à la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit depuis plusieurs années.

« Le but du salon sera de pouvoir discuter du domaine du transport en général, de valoriser le métier de chauffeur routier en présentant toutes ses facettes, mais aussi d'offrir un aperçu des nombreuses compagnies oeuvrant dans la région et des différents postes à pourvoir dans le domaine, du camionneur au mécanicien en passant par le répartiteur ou le responsable de la logistique », a expliqué Karl Boucher, instructeur formateur chez Transport Couture. « On envisage l'organisation d'un salon de ce genre depuis le mois de mai dernier. C'est la première fois que la ville de Saint-Georges accueillera un évènement pareil, regroupant toutes les principales compagnies de la région. Ce sera aussi ça la beauté du salon, voir que tout le monde a embarqué dans le projet pour présenter les différents avantages offerts aux chauffeurs selon la compagnie et faire face à la pénurie de main-d'oeuvre à laquelle nous sommes tous confrontés collectivement », a-t-il ajouté.

De moins en moins de conducteurs pour assurer la relève dans la région

« Le recrutement est devenu de plus en plus difficile dans la région parce que les compagnies grossissent, augmentent leur flotte, mais sont confrontées à des départs à la retraite et à la difficulté de trouver de nouveaux chauffeurs », a regretté Karl Boucher en expliquant que le salon serait ouvert à tous. En plus des différentes compagnies de transport invitées, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin sera ainsi représentée par un kiosque au cours de l'évènement, ainsi que le Cégep Garneau et le Centre de formation de transport de Charlesbourg. Ce dernier installera même un simulateur de conduite pour offrir une expérience inédite aux jeunes qui voudraient s'immiscer dans la peau d'un camionneur et découvrir si le métier pourrait leur convenir. Les visiteurs pourront ainsi venir s'ils le souhaitent avec leur CV, et découvrir les différentes conditions de travail offertes par les entreprises de la région, obligées de s'ajuster à la pénurie de main-d'oeuvre en proposant des horaires remaniés durant la semaine, pour faciliter le développement d'une vie de famille.