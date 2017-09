Le Cool FM s’éclate face au 3L

Pour son deuxième match préparatoire, le Cool FM recevait vendredi soir (22 septembre) au Centre sportif Lacroix-Dutil la visite du 3L de Rivière-du-Loup qu’il a pulvérisé 12 à 3.

Les Beaucerons n’ont jamais réellement été inquiétés dans cette rencontre avec une avance de 3 à 1 après le premier tiers et de 8 à 3 après le second engagement.

Keven Cloutier, Tommy Veilleux et Alexandre Labonté ont chacun enfilé l’aiguille à deux reprises. Cloutier a également récolté trois mentions d’aide tout comme Mickaël Bédard. Or, celui qui a récolté le plus de passes a été Patrick Bordeleau avec quatre.

Mathieu Dugas (17 arrêts) et Hubert Morin (13 arrêts) ont partagé la cage du Cool FM.

La prochaine partie des hommes d’Éric Haley sera vendredi (29 septembre) à 20 h au domicile du 3L. Leur calendrier préparatoire se terminera le lendemain avec la visite des Draveurs de Trois-Rivières à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.