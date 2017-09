Événement de recrutement et d'essai d'emplois chez Boa-Franc à St-Georges

Boa-Franc, qui célébrera son 35e anniversaire l'an prochain, est à la recherche de main-d'oeuvre pour compléter son équipe de près de 400 employés. Pour l'occasion, l'entreprise de Saint-Georges organise un événement de recrutement et d'essai d'emplois qui se déroulera jeudi, le 5 octobre prochain, de 16 h à 21 h. L'événement aura lieu à l'usine 2, située au 3057, 108e Rue (route 204).

Les personnes à la recherche d'un environnement de travail motivant ainsi que d'un employeur qui a le bien-être de ses employés à coeur pourront certainement trouver leur compte lors de cet événement.

Les gens intéressés sont invités à apporter leur CV avec eux, ainsi qu'une paire de chaussures fermées, par mesure de sécurité. Sur place, ils rempliront d'abord une demande d'emploi et passeront une entrevue avec l'équipe de recrutement.

Un circuit en usine pour essayer son emploi

Une fois l'entrevue complétée, ils parcourront un circuit dans l'usine au cours duquel ils pourront en apprendre davantage sur les différents postes à combler au sein de l'entreprise, soit des postes de classeurs, d'opérateurs et de manoeuvres.

En plus de se faire expliquer en détails les différentes tâches impliquées par chacun des postes, ils auront la chance d'essayer les postes de travail, en plus de pouvoir rencontrer les collègues avec lesquels ils seront appelés à travailler dans le futur.

Ils recevront ensuite un retour sur leur mise en candidature le soir-même ou dès le lendemain, et pourront aussitôt intégrer les rangs de l'entreprise.

Employeur de choix

Reconnu comme employeur de choix au Canada en 2016 et 2017, Boa-Franc mise sur des valeurs telles que l'intégrité et le respect. Son slogan « Le Feu Sacré » démontre bien l'enthousiasme et la passion qui animent toute son équipe au quotidien.

La compagnie beauceronne, chez qui les employés sont particulièrement fiers de travailler, met de l'avant une philosophie d'entreprise à valeur humaine, qui permet à chacun de se réaliser pleinement.

Précisons que l'entreprise a reçu 31 prix en qualité dans la dernière décennie.

Horaires de travail

Les horaires de soir sont de 15 h 15 à 1 h 45, du lundi au jeudi, ce qui permet aux employés d'avoir de longs week-ends et de passer plus de temps avec leur famille et leurs amis. De fin de semaine, il s'agit de deux quarts de 10 heures chacun, les samedis et dimanches.

Bien que Boa-Franc soit principalement à la recherche de main-d'oeuvre pour combler ses quarts de soir, certains postes restent tout de même disponibles sur les quarts de fins de semaine pour ceux qui y seraient davantage intéressés.

Salaire concurrentiel

Chez Boa-Franc, le salaire des employés de jour débute à 15,39 $ de l'heure, et celui des employés qui travaillent sur des quarts de soir, à 15,89 $ de l'heure.

À noter qu'une bonification est offerte à partir de 3 mois après l'embauche pour tous les employés.