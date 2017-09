La conférence de Serge Beauchemin rassemble 200 personnes à Ste-Marie

Le dragon Serge Beauchemin a été le conférencier du Cercle prestige 2017 de Développement PME (DPME) au Centre Caztel de Sainte-Marie le 26 septembre dernier. Invité dans le but d’inspirer et de motiver les entrepreneurs et gestionnaires, M. Beauchemin s’est penché sur la thématique « Osez l’équipe performante ! » pendant ce déjeuner-conférence, qui s'est déroulé de 8 h 30 à 9 h 45 mardi.

L’événement, qui a non seulement pour objectif premier de lancer les cercles d’échanges de DPME, mais également d’offrir une conférence d’une personnalité ayant un parcours de vie inspirant et motivant, a rassemblé plus de 200 personnes au Centre Caztel. Il s'agissait d'une foule record pour cet événement selon ses organisateurs.

Serge Beauchemin

À 22 ans, Serge Beauchemin décide de démarrer sa propre entreprise avec un capital de démarrage de 40 $. Il fonde 3-SOFT, dont la croissance sera spectaculaire. En 2005, l’entreprise atteint 75 millions de chiffre d’affaires avant d’être cédée à sa principale concurrente pour des motifs stratégiques.

Par la suite, Serge Beauchemin acquiert et investit dans plusieurs entreprises dans lesquelles il s’implique activement au niveau stratégique. Il est membre d’Anges-Québec et également l’un des dragons de l'​émission​ ​«​ ​Dans​ ​l’œil​ ​du​ ​dragon​ ​»​ ​à​ ​Radio-Canada.

Déjeuner-conférence



Le dragon Serge Beauchemin a entre autres parlé de l'importance de développer le besoin d'exceller et a aussi abordé la nécessité de reconnaître les caractéristiques des individus, et non pas leurs qualités et leurs défauts, afin de s'assurer de toujours mettre les bonnes personnes au bon poste.

Également, puisque l'humain travaille à la base pour répondre à ses besoins, il est primordial pour l'entreprise et l'employeur de connaître les besoins de chacun de ses employés pour être en mesure de les combler.

Il a également affirmé de miser tout d'abord sur le savoir-être des individus, soit la compatibilité avec l'équipe avant de penser au savoir-faire ou aux connaissances et diplômes que ceux-ci possèdent.

Il a enfin terminé sa conférence en mentionnant à l’auditoire d’oser dans la vie, d’avoir des rêves et​ ​de​ ​faire​ ​un​ ​pas​ ​par​ ​jour​ ​pour​ ​y​ ​accéder,​ ​en​ ​ne​ ​laissant​ ​pas​ ​ses​ ​peurs​ ​agir​ ​comme​ ​un​ ​frein.

Développement PME



Le directeur général de DPME, Daniel Voyer, est fier d’avoir pu offrir cette conférence aux gestionnaires et entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches et ressort grandi de cet événement.

« Ce que je retiens de la prestation de M. Beauchemin, c’est que l’attitude physionomique qu’a un chef d’entreprise ou un directeur envers son équipe a une influence certaine sur le comportement de celle-ci et sur la qualité des relations dans son organisation. La motivation qui en découlera servira assurément les​ ​intérêts​ ​de​ ​l’entreprise​ ​tant​ ​en​ ​créativité​ ​qu’en​ ​développant​ ​des​ ​ambassadeurs​ ​engagés.​ ​»



Rappelons que ​Développement​ ​PME est une organisation qui a comme mission de favoriser l’essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en contribuant au développement technologique des PME manufacturières, en accompagnant les entreprises à l’exportation et en facilitant le développement d’entreprises à valeur ajoutée.