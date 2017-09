Lancement du projet-pilote de réflexion sur l'avenir de l'entreprise agricole à Ste-Marie

Le projet-pilote « Réflexion sur l’avenir de l’entreprise agricole » a été lancé le 27 septembre dernier au restaurant Giovannina de Sainte-Marie.

Initié par le Centre régional d’établissement en agriculture de Chaudière-Appalaches (CRÉA) et soutenu financièrement par la MRC de La Nouvelle-Beauce, ce projet-pilote s’adresse aux producteurs agricoles qui n’ont pas de relève identifiée et qui se trouvent en situation de réflexion quant à l’avenir de leur entreprise.

Une cinquantaine de personnes, principalement des intervenants et autres professionnels issus des services destinés aux producteurs agricoles, ont assisté à ce dîner mercredi.

« L’agriculture a toujours été une priorité pour les élus de la Nouvelle-Beauce. La disparition ou le démantèlement de nos fermes familiales est une réalité même dans un milieu dynamique comme le nôtre. À cet égard, ce projet-pilote peut aider à la relève pour nos entreprises agricoles et au maintien d’une agriculture prospère sur notre territoire. » — Richard Lehoux, maire de Saint-Elzéar et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce.



Le but de la rencontre était d’expliquer la nature du projet et de trouver des ambassadeurs, c’est-à-dire, des personnes qui connaissent bien le monde agricole.

À la suite de la présentation, plus d’une quinzaine d’ambassadeurs ont manifesté leur intérêt à propager la bonne nouvelle auprès des agriculteurs. Ils auront donc pour mission de les mettre en contact avec le CRÉA afin de susciter une rencontre offerte gratuitement, d’une durée d’environ trois heures.



D’ici le mois de février 2018, l’objectif est de rencontrer une dizaine de producteurs agricoles de la Nouvelle-Beauce afin de les soutenir dans leur réflexion et de les informer des options qui s’offrent à eux, par exemple, le transfert non apparenté, la location ou la vente partielle, afin d’assurer la continuité de leur entreprise.



Précisons que ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de développement du territoire et des activités agricoles de la MRC de La Nouvelle-Beauce, en collaboration avec le Réseau Agriconseils et le CRÉA.