Serge Beauchemin viendra parler de son parcours à Beauceville

Connu pour son rôle dans l'émission de Radio-Canada Dans l'oeil du dragon, l'homme d'affaires et investisseur Serge Beauchemin a été invité par la Chambre de commerce de Beauceville à venir donner une conférence qui aura comme thème ses débuts, ses motivations et le développement de son sens entrepreneurial. Il sera présent le 26 octobre à La cache du Golf pour une conférence "Leadership et Croissance", à laquelle près de 150 personnes sont attendues.

« Nous voulons diversifier l'éventail de conférences offertes à nos membres et à la communauté d'affaires de la Beauce pour mieux répondre à leurs besoins », a indiqué Catherine Berthiaume, coordonnatrice de la Chambre de commerce de Beauceville.

La soirée conférence, qui se tiendra en collaboration avec Alex Busque-Bilodeau, débutera par un cocktail-réseautage à compter de 18h30, suivi de la conférence à 19h. Il est possible de réserver ses places auprès de la Chambre de commerce de Beauceville.