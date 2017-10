Place aux jeunes Beauce-Sud réussit 18 migrations en 6 mois dans la région

En seulement six mois, l'organisme Place aux jeunes Beauce-Sud est parvenu à accompagner l'installation de 18 nouveaux travailleurs dans la région, en partie grâce à la collaboration entre le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et deux entreprises de Saint-Georges. En comptant leurs conjointes, conjoints et enfants, ce sont 24 nouveaux arrivants qui sont venus s'installer dans la région.

Selon Rosalie Poulin, agente de migration de Place aux jeunes, « la cible annuelle étant habituellement de quinze migrations réussies pour une année financière débutant le 1er avril et terminant le 31 mars suivant, c'est un peu plus que la totalité demandée qui a été atteinte en six mois plutôt que douze ».

D'autres migrations sont encore à venir dans les mois qui viennent. Ces arrivées font suite aux cinq migrations réalisées dans le cadre de la participation de sept jeunes venus se joindre à Place aux jeunes Beauce-Sud lors du dernier séjour exploratoire de groupe organisé les 23 et 24 mars 2017, tenu en même temps que la Foire de l'emploi Beauce-Etchemins.

À noter que le Carrefour jeunesse-emploi oeuvre dans la région depuis 20 ans pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans.