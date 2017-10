Plus de 200 personnes assistent au Forum techno-web affaires à Ste-Marie

La première édition du Forum techno-web affaires a eu lieu lors du mercredi 4 août dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie, Pour l'occasion, 204 personnes se sont déplacées pour assister aux différentes conférences offertes durant la journée ainsi que pour profiter de la zone techno installée sur place.

Organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) et Développement PME, cet événement a agréablement surpris ses organisateurs de par sa fluidité. « Il y avait toujours trois conférences qui se donnaient de façon simultanée », a expliqué la directrice générale du CCINB, Nancy Labbé, à EnBeauce.com plus tôt ce matin.

« Il y avait des conférences à toutes les 40 minutes et chacune des conférences durait 30 minutes, ce qui donnait le temps aux participants de poser quelques questions aux conférenciers avant de changer de salle. On aurait pu prendre du retard dans ce processus, mais tout s'est passé comme prévu », a-t-elle ajouté.

Lors de la conférence de presse annonçant l'événement du 12 septembre dernier, 150 inscriptions avaient déjà été comptabilisées pour l'événement, et la directrice générale du CCINB espérait atteindre les 200 inscriptions. « Il y a eu exactement 204 personnes au Centre Caztel hier. Nous sommes satisfaits de l'achalandage atteint pour une première année », a-t-elle mentionné.