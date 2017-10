Le Garage Julien et Henri Poulin de Saint-Georges change de vocation

La Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 186 permis de construction et de rénovations au cours du mois de septembre dernier, pour une valeur totale de 7 185 580 $. Parmi les projets autorisés, le Garage Julien et Henri Poulin, situé au 2 300, 127e Rue, investit quelque 500 000 $ afin de rénover le bâtiment tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

De plus, le propriétaire procède actuellement à un agrandissement afin d’ajouter une surface de 2 000 pieds carrés à son garage de mécanique, qui changera d’usage. L’entreprise iGraphix, qui occupe maintenant ces locaux, tiendra des activités de lettrage en plus d’un lave-auto et de faire la vente de roulottes et de remorques.