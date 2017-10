Le Groupe Inten6t de St-Georges organise le Challenge Pomerleau pour 325 personnes

Du 28 au 30 septembre derniers, près de 300 personnes, en provenance de différentes villes du Canada, se sont réunies à Rivière-Éternité pour prendre part au Challenge Pomerleau, totalisant trente heures d'épreuves sportives effectuées dans les décors du Saguenay. L'évènement, organisé par l'entreprise Inten6t, de Saint-Georges, a représenté le plus gros défi logistique auquel elle a fait face depuis sa création.

« Les employés de Pomerleau sont épatants ! Une attitude positive en tout temps, une adaptabilité aux changements exceptionnelle et un esprit d'équipe extraordinaire », ont commenté les associés d'Inten6t au lendemain du défi sportif ayant réuni 325 participants de différents coins du pays : Surrey, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Lévis, Saint-Georges, Halifax et St. John's.

Ayant nécessité 5 mois d'entraînement, le défi sportif a totalisé trente heures d'épreuves : 23 km de marche en sentier avec dénivelé, 6 km de raft à pagaie, une portion de randonnée en via ferrata sur les parois rocheuses du Saguenay et une course d'obstacles de 5 km effectuée en équipe. Vingt entraîneurs d'Inten6t ont été déployés pour l'occasion ainsi qu'une trentaine de bénévoles de Pomerleau, ayant chacun à leur charge une équipe.

« Le défi résidait dans la logistique des transitions de 325 participants entre les épreuves. Le temps était un facteur important et les quelques retards ont demandé des révisions fréquentes d'horaire. Nous pouvons dire : "Mission accomplie !" », a déclaré Jean-François Maheux, l'un des associés d'Inten6t avec Myriam Bureau et Daniel Drouin. « Avec le succès que nous avons connu, il est certain que nous organiserons avec plaisir d'autres challenges sportifs de cette ampleur », a-t-il ajouté.

Rappelons qu'Inten6t s'est donné pour mission d'aider les entreprises à promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie auprès de leurs employés à travers l'organisation de défis en groupe, des formations et des conférences.