Mandat renouvelé pour Brigitte Busque au CISSS de Chaudière-Appalaches

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, annonce aujourd'hui la désignation de Brigitte Busque à titre de présidente du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.



À lire également : Un troisième mandat pour Brigitte Busque au conseil d’administration du CSSSB (2014)



Le mandat de Madame Busque sera d’une durée de deux ans, tel qu’il est prévu à la Loi modifiant l’organisation et la gouverne du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.

Rappelons que cette dernière est présidente du conseil d’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches depuis octobre 2015. Son mandat est donc renouvelé jusqu’au 29 septembre 2019.