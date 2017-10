La CNESST honore deux entreprises de Chaudière-Appalaches au Georgesville

C’est lors du jeudi 12 octobre dernier que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Lors de cette remise, qui a eu lieu au Georgesville, à Saint-Georges, deux entreprises se sont distinguées par leur réalisation dans la catégorie Innovation.

La CNESST tient à souligner la participation des onze autres entreprises et organismes qui avaient été retenus comme finalistes, soit : Chantier Davie Canada inc., Les Industries de la Rive-Sud ltée, Maax Bath inc. – Acrylica, Maax Bath inc. – Tring-Jonction – FVM no 5, Olymel Saint-Henri, Olymel Vallée-Jonction, Pepsico Aliments Canada, Portes Patio Novatech inc., Société en commandite Prolam, Teknion Québec inc. et la Ville de Thetford Mines.

Petites et moyennes entreprises

Produits métalliques Bussières inc. | Bras à levier pneumatique

Les travailleurs devaient soulever à bout de bras de lourdes pièces de métal pour les sortir de la découpe laser, les démanteler et les déposer sur des palettes. Cette opération comportait d’importants risques de se blesser au dos. La solution : la création d’un bras à levier pneumatique. Se branchant dans un compresseur, l’outil est muni de ventouses qui soulèvent les pièces de métal d’une simple pression d’un bouton. Depuis la mise en place de cette innovation, les travailleurs peuvent accomplir leur travail sans se fatiguer et sans effort physique important.

Grandes entreprises

Teknion Concept inc. | Aide au pliage

Pour la mise en production d’un nouveau composant d’ameublement de bureau, un pli de 19 ° devait être réalisé sur de l’acier en feuille. Un outil manuel fait maison était alors utilisé, mais il nécessitait d’appliquer une force de 18 kg pour effectuer l’opération. Les travailleurs risquaient de développer des troubles musculosquelettiques aux membres supérieurs et de s’infliger des coupures et des pincements. Pour remédier à la situation, une aide au pliage a été conçue. En plus de favoriser la constance et la stabilité du procédé de pliage, cette machine unique en son genre est ajustable en hauteur pour répondre aux besoins ergonomiques des travailleurs. Depuis sa mise en place, aucune blessure n’a été observée.

En route vers la finale nationale

En plus d’être couronnées en Chaudière-Appalaches, les deux entreprises lauréates se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.

Précisons que les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des démarches et des projets mis en œuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prix mettent en lumière des gens qui ont à cœur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.