Une conférence sur l'art de la communication à Sainte-Marie

La Chambre de commerce et d'Industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a organisé un déjeuner-conférence au Golf de Beauce hier matin, le mardi 17 octobre. Pour l'occasion, une centaine de personnes se sont déplacées à Sainte-Marie afin d'écouter le conférencier Alain Matthey leur parler de l'art de la communication.



Parlant lui-même sept langues, la travail de M. Matthey l'amène à faire le tour du monde afin d’établir de nouveaux contacts. Celui-ci a réussi, au cours des dernières années, à créer des liens de confiance auprès de plusieurs fournisseurs à l'international.

« Chaque nationalité apporte une adaptation de la communication et des détails à respecter, mais si on reste vrai et authentique, on réussit à se créer un réseau de contacts de qualité qui nous servira toute notre vie », de mentionner M. Matthey.