Le portail Web des dépanneurs au Québec, DepQuébec, a dévoilé lors du lundi 16 octobre dernier son tout premier palmarès des 100 dépanneurs les plus appréciés en province. Le commerce Accomodation 7-23 de Saint-Georges y figure d'ailleurs au sixième rang.

À lire également : Jeannot Boutin présente son nouveau partenaire au Marché 7-23 et assure sa relève

Ce palmarès est fondé sur le nombre de mentions « J’aime » qui apparaît sur les pages Facebook des dépanneurs à travers la province.

Du 1er au 5e rangs, devant Accommodation 7-23, se trouvent le Dépanneur chez Moe (Montréal) avec 14 223 mentions « J'aime » sur sa page Facebook, le Dépanneur Peluso (Montréal) avec 8 806 mentions « J'aime », la Biscuiterie Oscar (Montréal) avec 8 166 mentions « J'aime », Accommodation des 21 (La Baie) avec 7 935 mentions « J'aime » et les Dépanneurs du Groupe Paré (Sherbrooke) avec 5 525 mentions « J'aime ».

Le dépanneur de Saint-Georges a quant à lui récolté 5 271 mentions « J'aime » jusqu'au jour de la publication de ce palmarès, et a augmenté au nombre de 5 287 depuis.

DepQuébec affirme que ce palmarès a pour objectif de « rendre hommage à tous les propriétaires et à leur équipe qui investissent temps et énergie dans leur relation avec la clientèle en animant une page Facebook, [...] et qui réussissent malgré tout à se démarquer en faisant preuve de beaucoup de détermination et de créativité. »

Le portail Web a inclus dans son palmarès les dépanneurs indépendants ou franchisés, et a exclus les dépanneurs corporatifs, la plupart n’ayant pas de page Facebook individuelle pour chaque magasin.

Les épiceries qui offrent de la viande et des légumes frais, les supermarchés, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries ainsi que les brasseries qui exploitent un petit dépanneur attenant au site de production sont également exclus de cette compilation.

Précisons que la mission de DepQuébec est d'établir un dialogue utile et intéressant sur les enjeux d'affaires et de réglementation, de partager les opportunités ainsi que de jeter un éclairage humain sur les propriétaires de dépanneur ainsi que tous ceux et celles qui gravitent dans l'univers fascinant du commerce de proximité.

Il est possible de consulter la liste complète des 100 dépanneurs les plus appréciés au Québec en vous rendant sur le site Internet de DepQuébec.