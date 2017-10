L'ex-dragon François Lambert en conférence sur l'entrepreneuriat à St-Georges

L'ex-dragon et entrepreneur François Lambert sera en visite à Saint-Georges lors du mercredi 1er novembre prochain, et donnera une conférence portant sur l'entrepreneuriat au centre de congrès Le Georgesville pour l'occasion.​

Au cours de sa conférence intitulée « #Entreprendre, ça commence maintenant », François Lambert fera non seulement mention de ses débuts à titre d'entrepreneur, mais parlera également de ses motivations et de ses échecs. M. Lambert en profitera aussi pour prodiguer de nombreux conseils aux gens présents lors de cet événement.

M. Lambert sera également présent lors du 5 à 7 de réseautage qui se déroulera juste avant la conférence au resto-bar La Réserve, à Saint-Georges, afin de rencontrer et de répondre aux questions des entrepreneurs.

Cette conférence se veut d'ailleurs être la bougie d'allumage de ceux et celles qui désirent entreprendre un nouveau projet ou encore être la source d'inspiration et de motivation pour ceux qui opèrent déjà une entreprise.

« Notre région regorge d'entrepreneurs et de futurs entrepreneurs », mentionne l'organisateur de cette soirée et l'initiateur du projet, Éric Doyon, de Chaudière-Appalaches en spectacle.

« Nombreux sont les défis et les questionnements lorsque vient le moment de se lancer en affaire. Je veux que chaque conférence soit non seulement un élément déclencheur pour les gens désirant démarrer ou poursuivre un projet, mais également une bonne dose d'inspiration et de motivation », ajoute-t-il.

Précisons que la première partie de la conférence de M. Lambert sera réservée au témoignage d'un jeune entrepreneur de la région. Son invité sera William Leclerc, fondateur de l'entreprise Ebenor Percussions. Dans la vingtaine, son entreprise se démarque dans le milieu de la conception de batteries pour musiciens dont les produits sont distribués à travers la province.

François Lambert

Homme d'affaires avisé, François Lambert est un investisseur et un gestionnaire aguerri. Homme d'action, d'intuition et de conviction, il cumule les succès tant sur le plan professionnel que personnel. Co-fondateur des entreprises Aheeva, Atelka et Impulse Capital, il a entre autres connu du succès dans l'offre de solutions technologiques pour des centres d'appels et de gestion de contacts-clients.