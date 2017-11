Nouveau développement à St-Georges réalisé par Construction Martin Roy

Spécialisée dans la construction d'habitations haut de gamme de type jumelé et résidence unifamiliale, l'entreprise Construction Martin Roy poursuit le développement de la 165e Rue, dans l'est de Saint-Georges, à hauteur de la 21e Avenue. Il s'agit du 3e prolongement de cette rue, où plusieurs types d'habitations verront le jour dans moins de 2 mois. Certaines d'entre elles sont déjà construites à l'heure actuelle. L'occasion idéale de venir découvrir la tranquillité de ce secteur résidentiel, où la qualité des constructions devrait séduire les personnes à la recherche d'une nouvelle habitation.

« Ce nouveau développement se situe dans un secteur de choix, à la fois calme, proche de la nature, et à proximité de tous les services. Il offre une multitude de terrains plats de toutes grandeurs », nous a-t-on expliqué chez Construction Martin Roy.

« C'est un secteur calme et recherché dans lequel nous sommes fiers de participer au développement d'un quartier résidentiel au style harmonisé. Hâtez-vous de venir nous rencontrer pour faire le choix de votre terrain parmi les 45 disponibles », a-t-on ajouté au sein de l'entreprise.

Plusieurs types d'habitation bénéficiant des avantages de Construction Martin Roy

Ayant débuté cette année au mois de janvier, le prolongement de la 165e Rue, d'une longueur linéaire de 600 m, s'est terminé fin juin. Quelques constructions ont déjà pu voir le jour pendant l'été, bénéficiant de la qualité des structures et des matériaux utilisés par Construction Martin Roy. En tout, ce nouveau développement devrait comprendre :

15 terrains permettant la construction de maisons unifamiliales

permettant la construction de maisons unifamiliales 22 terrains destinés à la construction de jumelés

8 terrains pour des multi-logements (blocs de 6 logements)

Des premiers logements livrés clé en main dans moins d'un mois

« De superbes logements luxueux et très bien insonorisés seront bientôt disponibles début février 2018. Les premières constructions débutées pourront être livrées clé en main dans près d'un mois. Pour une nouvelle construction, il faudra sans doute attendre environ deux mois pour prendre possession de l'habitation. Toutes les personnes intéressées pourront venir nous rencontrer pour visiter les différentes habitations, en découvrir les plans et obtenir de plus amples informations. Chez nous, on accompagne nos clients du début de leur projet jusqu'à la livraison de leur propriété. On bénéficie d'une équipe de professionnels, tant en architecture qu'en décoration intérieure », a-t-on précisé chez Construction Martin Roy.

Un autre prolongement déjà prévu pour l'année prochaine

Rappelons que l'entreprise s'est spécialisée depuis plus de quinze ans dans des habitations haut de gamme tout en oeuvrant dans le domaine industriel et commercial. « Privilégiant le travail soigné et la supervision de ses chantiers, Construction Martin Roy se démarque vraiment par son souci du détail, ce qui fait sa marque de distinction », a déclaré l'entreprise. De quoi faire face à la hausse de la demande d'habitations à laquelle la ville de Saint-Georges est confrontée depuis quelques années. À noter que la rapidité de construction du présent développement devrait permettre à Construction Martin Roy de prévoir une autre phase l'année prochaine dans ce même secteur, où l'entreprise envisage un prolongement d'environ 680 mètres linéaires.

Informations pratiques