Toute l'équipe du Massif du Sud s'active à préparer au mieux la station pour l'hiver

Considérée par le magazine Ski Canada comme une station emblématique pour la poudreuse et les sous-bois à l'est du pays, la station touristique du Massif du Sud est en pleine effervescence. Toute l'équipe s'active en ce moment à préparer au mieux la prochaine saison hivernale qui devrait débuter début décembre. Une quarantaine de postes sont à combler dans différents domaines et la prévente est désormais ouverte pour permettre à tous les amoureux du site de venir skier à rabais pendant tout l'hiver.

« Ouverte ? Fermée ? », à cette question que certains amateurs de sport d'hiver pourraient se poser suite au litige opposant la station touristique du Massif du Sud à la municipalité de Saint-Philémon autour de taxes foncières, la réponse du directeur général adjoint est sans appel : « Toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour la prochaine saison 2017-2018, qui devrait être encore exceptionnelle ! ».

Pour Luc Malovechko, le doute n'est pas permis : « Oubliez tout ce que vous avez pu lire à droite à gauche, nous serons définitivement ouverts la saison prochaine, et dès le samedi 9 décembre si Dame Nature est avec nous. »

« Toute l'équipe de la station est présentement plongée dans les préparatifs pour l'hiver. Les prévisions météorologiques nous annoncent déjà beaucoup de neige et pas de pluie. On vous attend en grand nombre pour venir vivre une expérience inoubliable dans nos sous-bois emblématiques, bénéficiant d'une poudreuse sèche et légère ayant fait le bonheur de nombreux habitués », a-t-il ajouté.

Plusieurs rabais intéressants encore disponibles et la prévente lancée

Alors que le bazar de la station a déjà eu lieu durant l'automne, les personnes qui n'auraient pas pris la chance de venir magasiner au Massif du Sud pourront encore bénéficier, selon Luc Malovechko, de rabais incontournables sur les vêtements d'hiver et l'équipement sportif. Par ailleurs, des billets en prévente sont d'ores et déjà disponibles pour permettre aux amateurs de sports d'hiver de venir skier à rabais durant toute la saison. Valables pendant 2 ans, ils font office de coupe-file, offrent une économie de 20% sur les prix réguliers et sont partageables entre plusieurs personnes de la même catégorie d'âge.

Une quarantaine de postes disponibles

Concernant des domaines variés, des remontées mécaniques au bar en passant par la boutique ou l'entretien du matériel, une quarantaine de postes sont à pourvoir présentement à la station touristique du Massif du Sud, où jusqu'à 150 personnes sont embauchées durant l'hiver. Les candidats intéressés sont invités à prendre contact avec le directeur général adjoint de la station, Luc Malovechko, en écrivant à l'adresse lucm@massifdusud.net.

Un total de 23 hébergements sur place encore ouverts à la location

À noter que la station touristique du Massif du Sud est aussi gestionnaire de location pour 23 hébergements situés directement sur place, des chalets de deux à quatre étoiles pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes au gîte Mont du Midi, bénéficiant de six chambres avec deux lits doubles. Quelques habitations sont encore libres pour le temps des Fêtes ainsi que pour la période de relâche du début 2018. Plus de détails en cliquant sur le lien suivant.

