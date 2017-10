Le magasin Rona de Saint-Odilon change de propriétaire

Le magasin Rona de Saint-Odilon a récemment changé de propriétaires. La famille Poulin-Lussier a pris la relève d'Edwin Magher, qui a pris sa retraite. Ce transfert de propriété permet d’assurer la pérennité de cette quincaillerie, qui est la seule à desservir les consommateurs de la région.

« Nous sommes ravis de l’accueil que nous a réservé la communauté de Saint-Odilon. Comme nous sommes natifs de la région, nous sommes bien placés pour comprendre les enjeux locaux et nous avons à cœur de répondre aux besoins exprimés par la clientèle d’ici », souligne Maxime Lussier, copropriétaire du RONA Quincaillerie Poulin, Lussier et Filles Inc. « Nous bénéficions par ailleurs de l’expertise de l’équipe de RONA qui nous offre un appui indéfectible et nous aide à concrétiser nos projets de développement ».

Un créneau de marché que l’équipe du RONA Quincaillerie Poulin, Lussier et Filles entend grandement développer est celui du marché agricole pour lequel les besoins à combler sont nombreux dans la région, tant au niveau des produits de la ferme que des matériaux nécessaires à la construction des installations agricoles. Un bassin élargi de fournisseurs sera mis à profit afin de bonifier l’offre de produits destinés à ce secteur d’activité.