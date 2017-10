Hommage à huit entreprises et entrepreneurs à la 19e Soirée des Sommets

Le CLD Robert-Cliche a rendu hommage à huit entreprises et entrepreneurs de son territoire à la 19e édition de la Soirée des Sommets, qui s'est déroulée en présence de 400 représentants du milieu des affaires à l’Hôtel National de Tring-Jonction lors du mercredi 25 octobre dernier.

À lire également : Benoît Paré sera le conférencier de la 19e édition de la Soirée des Sommets

La soirée, sous le thème « La confiance en soi, le premier secret du succès », a permis de récompenser des entreprises et des entrepreneurs qui se sont démarqués au cours des deux dernières années par leur vision, leur audace et leur persévérance.

« La Soirée des Sommets est un moment de fierté important pour nous tous », a expliqué le préfet de la MRC Robert-Cliche, Luc Provençal, lors de cet événement

« Elle nous permet de prendre le temps de nous arrêter, de constater la vitalité économique du milieu et aussi la progression que nous accomplissons ensemble d’année en année pour la prospérité de notre MRC », a-t-il ajouté.

Le conférencier Benoît Paré a livré une conférence sur son parcours et sur l’importance pour les entrepreneurs d’avoir confiance en soi.

« Plusieurs embûches auraient pu me faire fléchir les genoux et même abandonner », a souligné le fondateur de la Maison funéraire Nouvelle Vie. « J’aurais pu douter, mais la confiance était omniprésente et j’ai persévéré », a-t-il renchéri.

Voici la liste complète des lauréats de la soirée :

Sommet Jeune personnalité d’affaires

Vicky Poulin de Saint-Joseph

Sommet Investissement

La Cache du golf de Beauceville

Sommet Actif humain

Les Industries Bernard et fils de Saint-Victor

Sommet Relève

Ferme E.P Doyon de Saint-Joseph-des-Érables

Sommet Attractivité du milieu

Village Aventuria de Saint-Jules

Sommet Développement durable

Érablière A.L.M. de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Sommet Entreprise de l’année

Safari Condo de Saint-Frédéric

Sommet Enracinement

Janvier Grondin de Saint-Jules

« La tenue de cet événement est possible grâce à la vitalité économique de la MRC Robert-Cliche. En effet, les entrepreneurs sont très dynamiques et font constamment preuve de vision et d’innovation », a précisé le directeur général du CLD Robert-Cliche, Daniel Chaîné, mercredi soir. « Sans eux, nous ne pourrions reconnaître chaque année des entreprises ou des projets de développements inspirants pour le développement économique du territoire », a-t-il conclu.