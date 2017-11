L'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce s'agrandit

Cette semaine, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce (CCINB), M. François Lehouillier, a annoncé la nomination de Katherine Jacques à titre d'adjointe à la direction et au développement des affaires, un nouveau poste créé pour soutenir l'expansion de l'organisation.

La jeune femme sera responsable d'accompagner les membres dans leur stratégie de visibilité et de faciliter leur intégration dans la communauté d'affaires de la MRC Nouvelle-Beauce. Elle sera aussi chargée d'épauler la direction générale dans l'organisation des évènements et des services offerts par la CCINB, dont l'équipe compte désormais trois membres, avec Jacynthe Cloutier à l'administration et Nancy Labbé à la direction générale.

Selon cette dernière, « Katherine a été choisie pour son grand dynamisme et son engagement dans la communauté. Elle saura faire une grande différence et nous aidera à soutenir la croissance que nous vivons présentement ». Fondée en 1930, rappelons que la CCINB regroupe près de 400 entrepreneurs exerçant leurs activités dans différents secteurs économiques.