Un nouveau concept de restauration verra le jour à Saint-Georges

Un nouveau concept de restauration, qui se nomme La Réserve - Houblon & Papilles, verra le jour prochainement à Saint-Georges. Celui-ci se situera entre le Mondo Resto-Bar et le Shaker sur la 1re Avenue.

Le propriétaire et opérateur du restaurant, Éric Doyon, réfléchissait à ce projet depuis déjà un an, et il a mentionné qu'il s'agissait d'un concept de resto-bar qui n'existait pas ailleurs au Québec.

« J'ai décidé de lancer ce projet-là suite à l'engouement généré par le festival de bières et de cuisine Beauce Brasse à Saint-Georges », a-t-il expliqué à EnBeauce.com en fin d'après-midi hier, le mercredi 1er novembre.

Le menu de nourriture et de boissons de ce restaurant est basé sur 30 lignes de bières en fût de microbrasseries québécoises. « Il y aura des lignes de fût rotatives, ce qui permettra aux gens de faire des découvertes de nouveaux produits québécois d'une semaine à l'autre », a ajouté M. Doyon.

Le restaurant pourra accueillir jusqu'à 110 personnes assises à l'intérieur et jusqu'à 80 personnes l'été sur sa terrasse. « J'ai effectué des rénovations dans un local qui appartenait autrefois au Mondo et j'ai doublé sa superficie », a expliqué l'instigateur de ce projet.

Précisons que le nouveau resto-bar ouvrira ses portes à compter du vendredi 3 novembre prochain, dès 17 h, en formule « rodage », et que son ouverture officielle aura lieu mardi le 7 novembre. « Tous les produits seront disponibles pendant les premiers jours, mais ce sera le moment pour notre équipe de se familiariser avec l'endroit », a conclu le propriétaire.