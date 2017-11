Les syndicats de l’UPA de Beauce-Sartigan et d’Érabeauce fusionnent

Les syndicats de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Beauce-Sartigan et d’Érabeauce ont fusionné lors des assemblées générales annuelles des deux entités du jeudi 28 septembre dernier, pour prendre le nom de Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan.

En première partie de ces assemblées générales, chaque syndicat a tenu une rencontre présentant à ses membres le bilan de la dernière année ainsi qu’une résolution acceptant le projet de regroupement des deux syndicats.

La seconde partie a permis de concrétiser le regroupement des syndicats en adoptant le règlement du Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan. La principale modification était la formation d’un nouveau conseil d’administration composé de 21 postes.

Le président et le vice-président élus par les membres de ce nouveau syndicat sont respectivement Messieurs Sylvain Bourque et Pascal Leclerc.

Le président a rappelé que cette fusion visait à rendre plus efficaces et efficientes les activités du Syndicat, mais aussi de faciliter les choses pour ses interlocuteurs.

« Il sera dorénavant plus commode pour les intervenants de la MRC de faire affaire avec une seule entité reconnue comme étant l’unique voix des producteurs de la MRC, dans une optique de concertation », a expliqué M. Bourque.

En matière de concertation, Sylvain Bourque souhaite poursuivre le travail avec la filière socio-économique de la MRC afin de dynamiser davantage l’agriculture. « Dans une MRC très industrielle comme Beauce-Sartigan, on a parfois tendance à oublier l’apport de l’agriculture dans notre économie locale. Pourtant, l’agriculture contribue grandement à maintenir des commerces et des industries en vie dans plusieurs petites municipalités », a-t-il précisé.

C’est pourquoi le président compte aller de l’avant avec divers projets qui pourraient stimuler l’agriculture dans Beauce-Sartigan, et qu'il souhaite rappeller que l’accès aux technologies devient un enjeu de plus en plus critique pour des dizaines d’entreprises agricoles de la MRC.

« L’accès à l’électricité triphasée, à Internet haute vitesse et à une meilleure couverture du réseau cellulaire feront partie de nos préoccupations au cours des prochains mois », de conclure le président du Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan.

Précisons que le Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan regroupe et représente les 1 143 producteurs agricoles propriétaires des 746 fermes sur le territoire des 16 municipalités de la MRC.