Deux entrepreneurs de la Nouvelle-Beauce honorés à Sainte-Marie

La 39e édition du Souper annuel des gens d’affaires de la MRC de La Nouvelle-Beauce s’est déroulée à Sainte-Marie lors du 1er novembre dernier. Messieurs Pierre Cliche et Michel Lehoux ont été honorés à l'occasion de cette soirée.

Pierre Cliche a été intronisé au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce et Michel Lehoux, quant à lui, a reçu la distinction Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce lors de cet événement.

Étant d’importants piliers dans le développement de la région, cette soirée a permis de souligner et de reconnaître leur vision, leur mobilisation et leur implication. « Nos deux récipiendaires ont plusieurs accomplissements à ce jour, de grands projets pour demain et sont un exemple à suivre pour les générations à venir! Être un entrepreneur visionnaire et mobilisateur, tout en demeurant généreux et impliqué dans son milieu…voilà le moteur du développement de notre région » souligne M. André Bonneville, président de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB).

M. Pierre Cliche, nouveau membre du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce

Décrit par sa famille et ses amis comme un humaniste et un altruiste, il a toujours été essentiel pour M. Pierre Cliche de donner, de soutenir et d’aider les autres. Au cours des années, il s’est impliqué dans de nombreux projets pour sa communauté, dont les Kiwanis (membre-fondateur), le Parc Taschereau, le Centre médical Nouvelle-Beauce, la salle multifonctionnelle et le centre de ski à Vallée-Jonction, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches pour le développement du centre de Ste-Marie, etc. Au-delà de son implication, il a su laisser sa marque dans le domaine de l’automobile et faire de Cliche Auto Ford un exemple de réussite. C’est une grande fierté pour M. Cliche d’avoir réussi en affaires grâce à la complicité de la famille, des employés et à la fidélité de sa clientèle. M. Cliche est le 55e membre à être intronisé au Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce.

M. Michel Lehoux, Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce

La 39e édition du Souper annuel des gens d’affaires a également mis en lumière un homme visionnaire qui permet à son entreprise de se démarquer et de croître. C’est à titre de Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce que M. Michel Lehoux, président-directeur général du Groupe Filgo-Sonic, a été honoré. Fin négociateur, déterminé et tenace, M. Lehoux, a positionné le Groupe Filgo-Sonic comme un grand joueur. Ayant pour objectif que l’entreprise, dont le siège social est situé à Ste-Marie et qui emploie 1 000 personnes à travers le Québec, devienne le leader dans la distribution des énergies dans l’Est du Canada, M. Lehoux innove en misant sur une diversification des énergies (pétrole, propane, diesel, biomasse, solaire, etc.). Aujourd’hui, M. Lehoux transmet son savoir-faire et ses connaissances à ses trois enfants déjà impliqués dans divers postes de l’entreprise.

Malgré un horaire de travail chargé, M. Lehoux a toujours réussi à concilier famille-travail en plus de consacrer du temps à sa communauté. Il a participé à de nombreuses collectes de fonds afin de soutenir différents projets structurants en Nouvelle-Beauce. Développement économique Nouvelle-Beauce tenait à reconnaître son implication et son dévouement envers le développement économique et social de la région.

Rappelons que lors de la 38e édition de l'an passé, Serge Breton avait été reconnu comme Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce et Donald Brochu avait été élu nouveau membre Bâtisseur.