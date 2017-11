Fusion de coopératives : la Coop Avantis voit le jour à Sainte-Marie

Les membres des quatre coopératives Groupe coopératif Dynaco, la Coop Rivière-du-Sud, la Coop Seigneurie et la Coop Unicoop se sont prononcées en faveur d'un projet de fusion dernièrement. La nouvelle entité qui les regroupera, la Coop Avantis, verra le jour lors du 28 octobre 2018 à Sainte-Marie.

Le Groupe coopératif Dynaco, dont le siège social est à La Pocatière, sera donc réuni avec trois autres coopératives agroalimentaires des régions de la Beauce, de Montmagny et de Lotbinière suite à cette transaction. Le territoire de la Coop Avantis couvrira dorénavant les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent.

Ce projet est l’aboutissement d’une intercoopération et d’affinités territoriales qui unissent ces quatre coopératives depuis plusieurs années.

« Ensemble, dans l’intérêt de nos membres et de nos communautés, nous avons décidé d’aller de l’avant et de prendre les devants », a souligné le nouveau président de la Coop Avantis, Denis Lévesque.

« Ce geste d’avant-garde assure la pérennité et le développement des services dans nos régions pour les générations futures », a-t-il renchéri.

La nouvelle coopérative comptera 2 800 membres producteurs agricoles, 11 800 membres entrepreneurs et consommateurs et 1 100 employés. Elle comprendra aussi 32 centres de rénovation et quincailleries, 7 dépanneurs et stations-services ainsi que onze centres de machinerie.

Le chiffre d’affaires engendré suite à cette fusion proviendra à 50 % du secteur agricole (service-conseil, intrants à la ferme, sites d’élevage, etc.).



Précisons que le siège social de la Coop Avantis sera situé à Sainte-Marie. « Une administration décentralisée assurera une présence de personnel partout en région », a conclu M. Lévesque.