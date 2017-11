Portes ouvertes aux Serres Saint-Georges sur le thème de Noël

À la recherche de décorations inédites et éclatantes pour embellir votre maison à l'approche des fêtes de Noël ? Les 11 et 12 novembre prochains, entre 9h et 17h, les Serres Saint-Georges organiseront deux journées portes ouvertes auxquelles toute la population est invitée. Entre les différentes activités prévues sur place pour les enfants et les rabais de 5 à 20% dont les visiteurs pourront profiter, toute l'équipe des Serres s'active au mieux pour rendre ces deux journées mémorables et offrir une plongée avant l'heure dans les décors scintillants et chaleureux du temps des Fêtes.

En plus d'une gamme variée de poinsettias et autres fleurs de Noël, les curieux pourront découvrir une variété de produits encore plus grande que l'année passée, comprenant notamment les panneaux lumineux décoratifs si appréciés l'année dernière, des personnages ludiques, des pères Noël en tout genre, accompagnés de lutins, de rennes et de nombreux cadeaux.

Des produits naturels seront aussi proposés comme des sapins, des branches de pin, des baies d'églantiers et différents montages décoratifs qui permettront aux visiteurs de s'offrir toute une panoplie de décors de Noël pour égayer leur intérieur. Quant aux enfants, ils pourront bénéficier de la présence du père Noël sur place, et de la Fée des étoiles, qui distribueront de petites sucreries et proposeront aux plus jeunes quelques animations.

« Nous avons atteint cette année un niveau encore plus haut dans l'agencement qu'on vous prépare depuis maintenant plus d'un mois », a déclaré Alain Labelle, propriétaire des Serres Saint-Georges.

« Nous avons pu nous étendre sur une plus grande surface et proposer ainsi un choix riche et varié de décors en tout genre. Toute l'équipe sera présente pour répondre à vos questions et vous faire vivre un avant-goût du temps des Fêtes durant la fin de semaine », a-t-il ajouté.

Informations pratiques :