« Les organisations québécoises doivent être à l’affût des innovations technologiques » - Louis Bouchard

Lors de son déjeuner-conférence, Louis Bouchard (marketing stratégique chez TELUS Affaires) a parlé de l’importance des compagnies de devoir se transformer.

Ils étaient environ une centaine ce matin (9 novembre), qui ont assisté au déjeuner-conférence, « Série Think Tank numérique : Innovation et transformation numérique » au Georgesville, organisé par le Conseil économique de Beauce (CEB).

« Les organisations québécoises, et ce, principalement les PME, se doivent d’être à l’affût des innovations technologiques pour ne pas se faire damer le pion par un géant de l’industrie ou par un compétiteur », a résumé M. Bouchard à EnBeauce.com une fois sa conférence terminée.

Selon lui, il est important, voire primordial, d’être au diapason de la technologie afin de stimuler la croissance de son entreprise et d’offrir une expérience client novatrice.

Parmi les compagnies qui ont su se réinventer, il a cité Netflix, ¡Tunes, Uber, Skype et Amazon. D’ailleurs, il a mentionné qu’Amazon existait depuis 22 ans. Par contre, il a parlé quelques minutes de Sears, qui n’est plus qu’un vague souvenir.

« Même dans une position de leader, on peut se faire ramasser très rapidement », a-t-il lancé.

Les vagues technologiques ont également fait partie de son allocution. En relatant lesdites vagues de 1980, 2000, 2015 et la prochaine, celle de 2020, il a mentionné que l’écart entre celles-ci ne cessait de diminuer.

« On est à la veille de la quatrième vague, c’est-à-dire l’intelligence artificielle et l’exploitation plus poussée du big data », a-t-il annoncé.