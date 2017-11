Journée économique 2017 : deux nominations pour la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) est finaliste pour le prix Chambre de commerce de l’année et dans la catégorie Membership.

C’est dans le cadre des Journées économiques 2017 que la Fédération des Chambres de commerce du Québec a annoncé lesdites nominations. Les gagnants seront dévoilés le 21 novembre lors de la soirée gala des Chambres de commerce, qui se tiendra le 21 novembre à Québec.

« C’est un honneur de nous voir parmi les derniers candidats à cette haute reconnaissance, car cela vient couronner une année bien remplie et riche de belles réalisations », a souligné le président de la CCINB, François Lehouillier.

Ce dernier a également félicité les deux autres chambres en nomination, celle de Rimouski-Neigette et Sherbrooke.

« La dernière année fût bien remplie, nos gens d’affaires répondent présents et on ressent bien leur dynamisme lors de nos activités. On est allé chercher, en deux ans, près de 200 nouveaux membres, c’est beaucoup de travail, mais en même temps, tellement enrichissant. On se croise les doigts pour le soir du gala », a commenté la directrice générale, Nancy Labbé.