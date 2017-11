Signature Plan Design Inc. devient Pomerleau Architecture & Design

Pomerleau Architecture & Design est une firme spécialisée en conception architecturale, design intérieur ainsi qu’en gestion de construction et en planification de projets. L’entreprise qui possède des bureaux à Sherbrooke, Québec et en Beauce est reconnue pour mener des projets d’envergure de moyenne à haut de gamme dans le secteur résidentiel et commercial, tels que Pneus Delta, l’édifice Quiznos, Raymond Chabot Grant Thornton et Métal Sartigan Inc., qui répondent aux attentes de ses clients depuis plus de 20 ans.

Sa propriétaire Mme Mélissa Pomerleau, chroniqueuse télévisuelle et radiophonique à différentes chaines dont TVA, MAtv, Radio-Canada, est bien connue de la population entre autres pour ses projets innovants comme sa chaine télé web en relation avec les tendances en design et architecture ainsi que par son implication dans le conseil administratif et exécutif de Moisson. Pendant quelques années, Mme Pomerleau a conçu une maison dont le tirage a servi à amasser des fonds pour l’organisme.

Elle est également ambassadrice de Centraide pour la région de Québec Chaudière-Appalaches. En dépit du succès de son entreprise, Mme Pomerleau a toujours à cœur le bien-être humain. Elle favorise le rayonnement de la communauté beauceronne autant par ses implications sociales que par l’embellissement architectural des villes.

Mme Pomerleau, qui fait partie des concepteurs architecturaux les plus inspirants au Québec selon le Magazine Québec Institute of building design, a souhaité innover dans l’identité visuelle de son entreprise afin que cette dernière soit à l’image de sa propriétaire. Ce nouveau nom beaucoup plus affirmé a pour objectif de moderniser l’image de l’entreprise, de développer et de mettre de l’avant la sphère architecturale. Mme Pomerleau souhaite que le nouveau nom clarifie les services de l’entreprise qui sont constitués à 85% d’architecture.

Logo précédent Nouveau logo 2017

Le nouveau design a été réfléchi afin que le côté sobre, chic et intemporel de l’entreprise transparaisse. Le côté à la fois moderne et classique du logo est pensé pour refléter la variété de style de projets que fait l’entreprise.

Le succès de Pomerleau Architecture & Design repose sur le savoir-faire de son équipe, son écoute personnalisée et son souci du détail. Elle s’adapte au style de chacun de ses clients pour transformer leurs rêves en réalité.

Pour information :

Madame Mélissa Pomerleau

Pomerleau Architecture & Design

418 263-4767

Complexe Jules Dallaire